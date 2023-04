Lamborghini roda un anunci al Barri Vell de Girona

El Barri Vell de Girona s'ha convertit, de nou, en el plató d’un rodatge. Ja ho ha estat moltes vegades. D’una sèrie tan emblemàtica com Joc de Trons, el 2015, o de la pel·lícula El Perfum el 2005, però sempre crea una gran expectació veure càmeres o micròfons als carrers més antics de la ciutat. En aquest cas, no ha estat el rodatge de cap sèrie ni de cap pel·lícula, sinó que ha estat Lamborghini que ha cregut que la monumentalitat del centre històric de la ciutat era el millor lloc per rodar part d’un anunci sobre cotxes.

El rodatge es va fer durant tot el matí i va comportar el tancament del carrer de les Ballesteries durant unes hores i també la prohibició d’aparcar en diversos punts de l’entorn. Les escenes rodades a Girona simbolitzaven que uns pilots havien guanyat una cursa al circuit de Le Mans (França) i un bon grapat de fans els idolatraven. Els protagonistes eren els germans pilots de ral·li Nil i Jan Solans, que anaven a un descapotable blanc i saludaven a la multitud, amb banderes franceses, representant que estaven al circuit de Le Mans, i italianes, fent honor a la marca. També algunes amb el logo de Lamborghini tot i que, curiosament, el vehicle no era d’aquest fabricant, sinó un Volkswagen. El rodatge principal amb el Lamborghini s'ha realitzat a la tarda d'aquest dimarts al circuit de Montmeló.

Les seqüències en qüestió es van gravar a la plaça de la Catedral, al portal de Sobreportes o al carrer de les Ballesteries. Des d’aquest indret, hi havia alguns figurants situats en els balcons que llançaven confeti als pilots que es passejaven amb el descapotable blanc. La gravació va aplegar a un munt d’encuriosits, que s’ho miraven tot prenent un refrigeri al bar de la plaça de la Catedral, o des de les mateixes escales. Alguns, clar, mòbil en mà per immortalitzar el moment.

No és la primera vegada que una marca automobilística decideix gravar un anunci a Girona. L’estiu de l’any passat ho va fer Lexus i, el juny de 2020, poc després de sortir del confinament derivat de la pandèmia, també es va rodar un anunci d’Audi. De fet, segons Girona Film Office -l’oficina de gestió de rodatges i sessions fotogràfiques professionals a la ciutat- hi va haver 256 rodatges entre 2017 i 2021, sempre superant la cinquantena per any, exceptuant el 2020, any marcat per la Covid-19. Entre les gravacions que es duen a terme destaquen les de reportatges o documentals i curtmetratges o exercicis acadèmics. Mentrestant, la xifra d’espots publicitaris, com el que s'ha rodat aquest dimarts, ha minvat en els últims anys. El 2017 es van ser dotze, mentre que el 2021 només en van ser tres.