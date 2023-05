Ryanair preveu ampliar les rutes des de Girona el proper hivern

Ryanair ha començat a carregar a la seva pàgina web l’operativa per a la propera temporada d’hivern, que començarà a principis de novembre, i malgrat que encara queden mesos, tot apunta que la intenció de la companyia és ampliar la programació des de l’aeroport Girona-Costa Brava durant els mesos de temporada baixa. A hores d’ara, la web de la companyia irlandesa permet comprar vols, ja siguin regulars o més puntuals, a les ciutats de Birmingham, Londres, Cracòvia, Pisa, Brussel·les, Baden-Baden i Dusseldorf. En aquests moments, doncs, hi ha previstes set destinacions, mentre que durant l’hivern d’aquest 2022 han estat només quatre (Londres, Baden-Baden, Pisa i Cracòvia). Caldrà veure, però, com s’acaben concretant aquestes destinacions al llarg dels propers mesos. Des de fa un temps, la companyia té la política de no anunciar les seves rutes amb antelació, sinó que les va carregant a la pàgina web.

A finals de març, Ryanair va posar en marxa la temporada d’estiu a l’aeroport gironí. Enguany hi ha programades fins a 38 rutes, tot i que s’aniran incorporant de forma progressiva fins a finals de juny. Tot i això, les institucions gironines, juntament amb la direcció de l’aeroport, treballen per ampliar el nombre de companyies i de rutes des de les instal·lacions de Vilobí, ja que en els últims anys l’aeroport ha vist caure de forma progressiva el seu nombre d’usuaris. Actualment, les seves xifres es troben molt per sota les de 2019, abans de la pandèmia. És per això que la previsió de Ryanair d’incrementar les seves rutes des de l’aeroport de Girona l’hivern que ve és una bona notícia per al sector turístic gironí. De fet, l’hivern passat l’aerolínia de baix cost no va tenir cap avió amb base a Girona, fet que va generar inquietud entre els treballadors. Ara, caldrà veure si aquest increment de rutes es consolida i la companyia torna a tenir un avió amb base a Girona durant l’hivern, tal i com ja havia tingut anteriorment.