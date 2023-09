El PSC de Girona demana que la Diputació i el Govern de la Generalitat tinguin una major implicació a l’Ajuntament de Girona, per garantir el servei i el funcionament de La Sopa, un centre social i d’assistència dirigits a la població sense llar o en situació d’exclusió o vulnerabilitat.

Aquest servei, que actualment està desbordat, dona ajuda a totes les persones de la província i tot i que rep finançament de la Diputació de Girona i de la Generalitat, és l’Ajuntament qui assumeix gairebé el 75% del cost del servei, que anualment atén unes 1.800 persones.

Per altra banda, entre el torn de vigilància de nit i el torn del migdia molts usuaris deambulen per la zona, generant molèsties als veïns i veïnes de l’entorn. Per això, des del partit també demanen incrementar urgentment la seguretat de la zona.

«Molts veïns i veïnes denuncien que s’enfronten contínuament amb episodis desagradables causats per persones ateses puntualment a La Sopa. En aquest sentit, durant la primera setmana de setembre un usuari va agredir sexualment a un altre en un parc públic», adverteix el regidor Josep Palouzié, i afegeix que «El govern de la ciutat ha d’exigir tant a la Generalitat com a la Diputació de Girona una major implicació en aquest servei. De fet, el govern de la Diputació, que està format per dues formacions que també estan al govern de Girona, forma part del Patronat de la Sopa. És una altra prova que demostra la manca de coordinació que hi ha a dins del govern tripartit».