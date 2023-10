Sindicats de Mossos d'Esquadra han denunciat els aldarulls a la comissaria conjunta de Salt, amb un balanç de tres detinguts i set identificats. "No són ni fets aïllats, ni tampoc normals", han assenyalat SAP-Mossos, SIP-Fepol i SME-Mossos, que han recordat els últims incidents en poblacions com Molins de Rei, Manresa o Barcelona. "Ho direm alt clar: la policia té la clara la sensació que a dia d'avui està absolutament sola. Les policies de Catalunya tenim la sensació que, davant d'aquells que ens ataquen, estem clarament desprotegides i no aguantarem molt temps més situacions com aquestes", han apuntat els sindicats en un comunicat conjunt on reclamen una resposta "clara i contundent" a l'administració: "Al final prendrem mal".

Un grup de joves entra per la força a la comissaria conjunta de Salt "El Govern, el Parlament i els ajuntaments del país no poden mirar cap a un altre costat i ignorar per més temps aquests fets, que posen en evidència la deslegimització que s'ha provocat –en alguns sectors fins i tot de manera malintencionada- dels cossos policials", han continuat els sindicats SAP, SIP i SME, integrats dins la Federació de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL). "Ja n'hi ha prou d'ignorar, treure ferro i de normalitzar uns atacs a cossos policials, que ni són aïllats ni són normals", han insistit els sindicats policials, que reivindiquen els "canvis necessaris" que protegeixin els cossos policials. "Catalunya es mereix una policia forta i respectada, i que tingui la capacitat suficient per donar resposta als reptes als quals s'enfronta", han conclòs SAP, SIP i SME.