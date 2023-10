La dada que la comunitat hondurenya està molt present a Girona és àmpliament coneguda, i de fet es tracta de la comunitat estrangera més nombrosa a la ciutat, però el que constitueix una novetat és que el municipi aculli entre els pròxims 11 i 15 d’octubre la primera Setmana de l’Hondurenyitat, un esdeveniment que neix amb la vocació de repetir-se cada any.

Així, en una nova mostra del caràcter acollidor i multicultural de Girona i en reconeixement de la importància de la comunitat hondurenya a la ciutat, l’associació Acodehgi i l’Ajuntament han organitzat diversos actes gratuïts per a una setmana força intensa. Així, dimecres al matí els professors de la Universitat Autònoma d’Hondures Arnulfo Ramírez i Dennis Ramírez impartiran una conferència a la Facultat de Lletres de la UdG, intervenció que repetiran divendres a la tarda al centre cívic de Santa Eugènia.

Acte institucional

Dissabte al matí hi haurà un acte institucional a la plaça del Vi amb la presència d’autoritats i locals i del país centreamericà, mentre que a primera hora de la tarda hi haurà un taller de pintura per a nens al centre cívic de Santa Eugènia i al vespre la Plaça Marfà acollirà un concert de diversos artistes hondurenys. Finalment, diumenge hi haurà una fira cultural a la plaça Pere Calders amb la presència dels alumnes del curs telemàtic recentment celebrat «Mi historia: explorando Honduras».