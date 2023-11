L'Ajuntament de Girona ha hagut de fer una modificació del pressupost per fer front a l'augment desmesurat del preu del gas. No s'ha acabat l'any, però respecte al que s'havia previst, la quantitat ha augmentat un 178%, passant de 427.000 de previsió a 1.187.302 euros ja facturats.

La regidora d'Hisenda, Sílvia Aliu, ha assenyalat que la modificació per al subministrament de gas és a causa de l’increment dels preus i perquè la companyia ha facturat consums del 2022 que han fet incrementar la xifra. A més a més, però, s'ha de tenir present que la partida reservada per pagar el gas dels equipaments municipals per aquest any 2023 és de 427.000 euros i que la quantitat és la mateixa que el 2022, ja que per aquest any es va prorrogar el pressupost de l'any anterior. O sigui, les partides són totes les mateixes per tots els conceptes.

Ja es va haver de fer una modificació aquest any per l’increment del preu del gas i ara se’n fa una altra perquè s'han facturat, també, els esmentats consums del 2022, com ara de l'edifici consistorial, de les escoles i d'equipaments esportius. A data d’avui, al llarg del 2023 s'ha pagat per gas 1.187.302,22 euros.

El govern ha rebut el suport del PP. No obstant, el popular Jaume Veray ha demanat que poleixin els comptes de cara al pressupost per l'any vinent. PSC i Vox hi han votat en contra. La socialista Bea Esporrín ha recordat que el seu grup ja no va avalar els comptes del 2022 i ha lamentat que no hi hagi encara plaques solars en edificis com el consistorial.