Càritas Diocesana de Girona, La Sopa i Traçant Camins van organitzar ahir a la tarda una flashmob en el marc de la campanya de les persones en situació de sense llar que es fa aquesta setmana a la ciutat. L'acte es va celebrar davant la seu de la Generalitat a Girona i va acollir desenes de persones que portaven diferents cartells amb lemes com «l'habitatge és un dret» o «no tenir casa mata».

Posteriorment a aquesta activitat també es va fer la lectura d'un manifest que s'entregarà aquest migdia a la seu de la Generalitat. A grans trets, l'escrit demana a les administracions un «compromís reals» per garantir un dret com el de l'habitatge. El manifest, igual que la campanya d'aquest any, porta per títol «seguim fora de cobertura».