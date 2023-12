L’Ajuntament de Salt ha culminat fa pocs dies les obres de la segona fase d’ampliació de l’equipament municipal de Som Salt, ubicat al carrer Anselm Clavé número 3. Els treballs han suposat una inversió superior als 100.000 euros i ha permès transformar l’antic porxo en una nova sala polivalent per a ús de les entitats de Salt.

El nou espai està previst que sigui emprat de forma puntual per a les reunions d’equip i activitats puntuals per al programa socioeducatiu “Juguem?”, així com que el Cau de Can Tona pugui desplaçar tota la seva activitat en aquest equipament i evitar la dualitat d’espais actual de l’entitat entre l’espai de Som Salt i el Mas Mota. Els matins dels dimarts i dijous s’hi preveu que la nova sala aculli els cursos d’acollida organitzats per al Servei d’Acollida de l’Ajuntament de Salt. I també s’està contemplant la possibilitat que el Centre Obert Adolescent del Centren de Benestar Social Gironès Salt hi pugui fer activitats un parell de dies a la setmana.

De totes maneres, el consistori recorda a les entitats i serveis municipals que vulguin fer ús de la nova sala de manera puntual, a les franges que queden lliures, es podrà sol·licitar mitjançant la instància que les associacions tenen a la seva disposició i fer-ho sense pagar cap taxa si es tracta d’entitats registrades al municipi.

Les obres d’ampliació de l’equipament de Som Salt també han permès generar una zona de magatzem, així com instal·lar una segona taula de ping-pong, un banc i un punt d’aigua.

La segona sala completa així l’obra en aquest equipament saltenc, després de la primera sala que es va executar i que acull el servei del programa ‘Minuts menuts’ del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, un servei de canguratge per infants de 0 a 3 anys. L’equipament també acull en el pati les activitats del programa ‘Juguem? Patis i Places’ que obre l’espai de joc els dilluns i divendres perquè els joves i infants que en fan ús puguin jugar-hi lliurement o participin de les activitats que proposen els monitors i monitores del programa socioeducatiu. Els dimarts i dijous la pista és l’escenari de l’activitat extraescolar de futbol que també s’inclou en el programa ‘Juguem?’

L’espai Som Salt es va inaugurar el 2017 després que el 2014 l’Ajuntament l’adquirís, un espai que anys enrere havia estat la seu de les activitats del Club Tramuntana. Les obres van permetre crear una pista polivalent, un espai cobert, lavabos, vestidors i dutxes. Som Salt és un equipament municipal que, des de la seva inauguració, ha estat la seu d’un ampli ventall d’activitats destinades, en gran part, als infants i joves del municipi. En aquesta línia, l’espai és un punt de trobada del teixit associatiu i cultural de la vila.