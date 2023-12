Els delictes contra el patrimoni a Salt han baixat al llarg de l’últim any un 3,5% segons detalla un comunicat de l'Ajuntament de Salt. Aquesta una de les dades que es va explicar la setmana passada a la Junta Local de Seguretat, amb la presència de representants de tots els cossos policials. De fet, els responsables policials van subratllar aquest descens dels delictes contra el patrimoni del municipi saltenc, ja que en el context de la regió policial aquest tipus de delicte han pujat un 7,6% en els últims dotze mesos.

Si s’ajunten totes les tipologies de delictes el saldo del municipi de Salt també és negatiu i baixa un 0,9%, també una xifra valorada com a positiva per als cossos policials, tenint en compte que a comarques gironines els fets delictius es troben en una evolució lleugerament alcista.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, posa en valor “el descens d’aquesta tipologia de delictes perquè són els que més preocupen als ciutadans i mostra la feina dels darrers anys per garantir major seguretat als veïns i veïnes. Tot i les bones dades, cal seguir treballant i no es pot abaixar la guàrdia”.

Durant la junta local de seguretat també es va detallar que els robatoris amb força es troben amb clar retrocés aquest 2023 i han caigut un 21,2%. Un descens que encara és més acusat si s’observa per separat el robatori amb força a l’interior de vehicles que es desploma un 49,8% en aquest darrer any. També se situa en xifres negatives els robatoris amb força a domicili que han baixat un 4,8%. Els responsables policials van exposar l’evolució d’alguns fets delictius penals en els darrers cinc anys i van posar en relleu que, per exemple, enguany la xifra de robatoris en força sigui de 152, una xifra sensiblement inferior als 265 que es va produir al 2019, just abans de la pandèmia. També s’han reduït ostensiblement les estrebades, un delicte que genera gran alarma social i que aquest any se n’han produït 13, quan al 2019 la xifra havia estat de 40.

Malauradament, els casos de violència masclista es mantenen en línia ascendent, així s’ha intervingut en 25 casos, quan fa cinc anys se n’havien produït 13. Tot i això, els responsables policials indiquen que l’augment de casos també és producte del treball social fet en els darrers anys perquè els víctimes perdin la por de denunciar-ho i facilitar així la intervenció policial, si es dona el cas.

Les dades exposades a la junta local de seguretat pertanyen en el període entre el novembre de l’any passat i fins a l’octubre d’aquest mateix any. Tot i això, la tendència a la baixa dels delictes a Salt estan en consonància als registres del Ministeri d’Interior que confirma que en els primers nou mesos de l’any la criminalitat convencional baixa un 14,2% a Salt, en comparació amb el mateix període del 2022. En aquestes mateixes dades del ministeri també s’hi reflecteix un augment del 28,6% de les estafes informàtiques i ciberestafes, una tendència general arreu del país i que el municipi de Salt no se n’escapa. Les dades policials fins al mes de novembre d’aquest any revelen que s’haurien executat 240 estafes amb targetes bancàries.

Per això, la regidora de seguretat, Margarida Gallardo, fa una crida perquè “tothom es malfiï de missatges al mòbil o correus electrònics demanant claus de seguretat o números de targetes i, en especial, que les famílies tinguin cura de la gent gran que sovint són els objectius dels ciberdelinqüents”. “En línies generals les dades d’aquests darrers dotze mesos són bones per al municipi de Salt, tot i això, som conscients que cal seguir fent un treball constant per seguir rebaixant les xifres de fets policials al municipi i per això és clau mantenir la bona coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, així com la resta de cossos policials”, afegeix la regidora de seguretat de Salt.