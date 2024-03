Ensurt aquest dimarts matinada a la ciutat de Girona per una fuita d'aigua que ha acabat afectant les oficines d'una gestoria.

El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de cinc i els Bombers han activat una dotació i la Policia Municipal també s'ha desplaçat fins a la zona.

D'entrada tot apuntava que havia rebentat una canonada, segons els Bombers, i això havia generat una fuita d'aigua al carrer. L'escampament ha estat prou important per acabar afectant les oficines d'una empresa situada als baixos de l'edifici Cadesbank, el gratacels ubicat al passeig de General Mendoza.

Arran dels fes, s'ha activat la companyia del servei d'aigua, Catsa que ha comprovat l'edifici i també s'ha tallat el servei d'aigua.

D'altra banda, cap a la mateixa hora -a dos quarts de cinc- també hi ha hagut una altra fuita important d'aigua a la pujada de la Creu de Palau. En aquest cas, afectava la vorera que hi ha davant del Centre d'Educació Especial Palau (CEE). Per aquest cas, també s'ha mobilitzat la Policia Municipal de Girona, que ha alertat també el servei d'aigües, indiquen fonts municipals.