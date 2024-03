Apedreguen un cotxe des d'un pont de l'AP-7 a Sant Gregori

L'autopista AP-7 és una de les carreteres més concorregudes de les comarques de Girona. El trànsit s'hi ha intensificat des de l'alliberament dels peatges i molts conductors l'utilitzen per exemple per anar a Barcelona.

Aquest és el cas d'una parella de Figueres que aquest dilluns 11 de març circulava per aquesta via ràpida i retornava de Barcelona. Eren cap a tres quarts de deu de la nit quan entraven a l'àrea urbana de Girona quan tot d'una van rebre un fort impacte al vidre de davant del seu cotxe, concretament quan passaven per sota d'un dels ponts que travessa l'autopista.

Això va succeir, al quilòmetre 60 a l'altura de Sant Gregori i en sentit nord. En aquell moment, el conductor que anava amb la seva dona al vehicle recorda que es van espantar molt i van veure com el vidre de davant del vehicle es feia a miques. Aquest qualifica els fets com a una "explosió" i afirma que va tenir sort que el vidre era de triple laminat perquè va haver-hi una pluja de fragments.

Tot i el fort impacte, el conductor va poder reaccionar amb rapidesa, va poder-se situar a una zona del voral on hi havia uns cons i va poder comprovar el què havia succeït.

L'impacte del vehicle mostra que li haurien fet amb una pedra que podria ser d'uns 14 centímetres de diàmetre -segons li han dit des del concessionari- i la víctima afirma que són "vius de miracle". I és que segons la seva opinió, si aquest impacte hagués estat més cap a un costat, podria haver afectat la seva dona. També van tenir sort que no va produir-se cap accident de trànsit arran dels fets.

Denúncia als Mossos

El conductor després de l'apedregament va circular el cotxe fins a l'àrea de servei més pròxima, on es van desplaçar a la zona els Mossos d'Esquadra de Trànsit que els van atendre i també es va activar la grua per retirar-li el vehicle. D'altra banda, aquest veí de Figueres ha presentat denúncia als Mossos d'Esquadra per aquest cas.

Els Mossos d'Esquadra de la seva banda afirmen tenir la denúncia i confirmen que de moment no s'ha pogut identificar ningú pel llançament de la pedra o pedres.

Cal dir que no és el primer cop que succeeix un fet similar i fins i tot, en algun cas hi ha hagut accidents i detencions per aquests tipus de llançaments.