La UdG elabora un manual de bones pràctiques per a professionals que tracten en l'àmbit dels delictes d'odi

La Universitat de Girona (UdG) ha elaborat un manual de bones pràctiques per a professionals que treballen en l'àmbit dels delictes d'odi i discriminació. Es tracta d'un text inclòs en el projecte Counter Hate, coordinat per l'investigador Juan Antonio Langarita i que busca facilitar un abordatge d'aquesta problemàtica, des d'una perspectiva interseccional i que se centri especialment en les necessitats que tinguin les víctimes. Un manual que s'ha presentat aquest dijous en el marc de la jornada contra els delictes d'odi i discriminació que s'està fent a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

La jornada ha comptat amb la participació de diversos experts en el tema com Jon-Mirena Landa de la Euskal Herriko Unibertsitatea, Malin Roiha de la Universitat de Barcelona, l’advocada Laia Serra o el membre de l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fages. Tot plegat s’inclou en el projecte Counter Hate que està coordinat per la Universitat de Girona i que té com a objectiu millorar l'assistència a les víctimes de delictes d'odi a sis països europeus (Espanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Eslovènia i Lituània).

En el marc del projecte, s’ha realitzat una recerca quantitativa a partir d’una enquesta i qualitativa a partir d’entrevistes per analitzar el marc legal, polític i assistencial vinculat als delictes d'odi i l’atenció a les víctimes. La recerca també proporciona dades sobre les experiències de les víctimes, professionals del sector i membres de les organitzacions civils.