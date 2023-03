Vols estrenar un habitatge amb totes les qualitats i nivells de confort i dins de l’àmbit urbà?. Coneix aquí algunes de les promocions que estan en marxa a Girona i Salt que es poden adaptar a les teves possibilitats amb habitatges situats en zones residencials que inclouen criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Si el que vols és fer rehabilitació també pots disposar de bons especialistes.

El pis que sempre has volgut, al centre de Girona

Vols viure al centre de Girona, a un pas de tot? No t’ho pensis més! Demana una visita i enamora’t del darrer pis disponible de la Promoció Travessia: el podràs estar gaudint aquesta primavera!

Es tracta d’un habitatge a estrenar de 108 m2, amb 3 dormitoris, 2 banys, abundant llum natural, una distribució pràctica i funcional i els millors acabats.

Tots els habitatges de la Promoció Travessia, disposen a més, del màxim nivell d'eficiència energètica (A) el que permetrà beneficiar-se de: Major estalvi en les factures de subministraments gràcies a un menor consum i manteniment, un major confort tèrmic, acústic i lluminós gràcies al bon aïllament tèrmic que evita l'entrada de calor a l'estiu i de fred a l'hivern, grans finestres hermètiques que permeten el pas de llum natural i també Menors emissions de CO₂ per a protegir el nostre planeta.

La promoció compta també amb pàrquing comunitari i trasters.

Travessia és la segona promoció que SALAS finalitza a l’Eixample de Girona. A més, també tenen un altre al barri de Mas Masó de Salt, també finalitzat, i on estan comercialitzant l’últim pis en venda.

SALAS, que aquest any passat ha celebrat 30 anys dedicats a la gestió immobiliària, desenvolupa projectes a Catalunya, Balears i Madrid i compta amb un equip format per més de 200 professionals i més de 6.000 habitatges lliurats en més de 70 promocions.

Si t’interessa visitar la Promoció Travessia pots demanar cita prèvia a través del formulari de la web de SALAS, del correu comercial@salas.plus.

Roget, habitatges únics a Girona per les seves terrasses, qualitat, ubicació i sostenibilitat

AEDAS Homes, promotora d'habitatges de referència a nivell nacional, s'estrena a Girona amb un projecte únic a la ciutat batejat com Roget. Una promoció de qualitat i lligada als més alts nivells de confort de 84 habitatges de 2 i 3 dormitoris -tots amb àmplies terrasses- i que inclou àtics dúplexs de 3 dormitoris amb altell com a tipologia més especial, a més de baixos amb pati.

Roget destaca, a més, per la seva ubicació tranquil·la al barri de Montilivi, un barri residencial molt valorat envoltat de zones verdes, molt ben comunicat i que gaudeix de tots els serveis necessaris propers.

La primera promoció d’AEDAS Homes a Girona també destaca en el mercat per una arquitectura de disseny, un marcat caràcter sostenible i per l’eficiència energètica gràcies a mesures com l’aerotermia, la climatització per zones, el terra radiant per a calefacció o la ventilació creuada.

El residencial està dirigit, principalment, a atendre una demanda local que disposa d'escassa oferta d'habitatge d'obra nova de qualitat. “Famílies joves i de mitjana edat del municipi que busquen una major qualitat de vida en un barri tranquil i molt verd”, detalla Javier Sedó, Delegat d’AEDAS Homes a Catalunya i responsable d'aquest projecte.

Garantia i seguretat, pilars de Consmet

Consmet ofereix una trajectòria contrastada des de 1978 com a empresa especialitzada en fabricació, venda i muntatge de bastides per al sector de la construcció. Un dels seus valors és que disposa d'un reconegut equip humà i tècnic que li ha servit per marcar un camí en el disseny de bastides pròpies amb la millor qualitat, seguretat i tecnologia. El seu objectiu és oferir seguretat, reduint el màxim el risc d'accident, tant pels treballadors, usuaris de la bastida com pels vianants quan es munten instal·lacions a la via pública.

Garanteix un servei al promotor i al constructor seguint sempre el compliment de la normativa, amb agilitat, compliment del planing establert per la direcció de l'obra i complint amb els terminis previstos. Consmet manté una important presència a la via pública. És molt freqüent veure les seves bastides per a rehabilitació, façanes obra civil i obra nova, torres mòbils, accessos d'escala, plataformes de treball i descàrrega I instal·lació de xarxes.

Per garantir un bon resultat, Consmet i el seu equip humà s'encarrega de projectar la bastida i disposar de tota la documentació tècnica necessària per a certificar la instal·lació correcta de la vostra pròpia bastida.

Consmet també ven, lloga i fa el muntatge de bastides de pòrtic i multidireccionals.