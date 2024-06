Banco Santander fa evolucionar el seu suport a l'educació superior amb un model de beques i ajuts més digital i universal

Ajuts a l'ocupabilitat i l'emprenedoria

Aquest nou model, més digital i global, té el seu reflex en les plataformes Santander Open Academy, Santander X i Campus Digital, amb les quals l'entitat exemplifica el compromís amb l'educació, l'ocupabilitat i l'emprenedoria i la col·laboració amb les universitats. A través d'elles acostarà aquests programes transversals, d'abast nacional i oberts a qualsevol universitari, professional o empresa, perquè els que més ho necessiten puguin beneficiar-se d'ajuts a estudis, a la mobilitat internacional, a la millora de l'ocupabilitat i a l’impuls de la investigació i de l'emprenedoria.

En el cas concret de la plataforma Santander Open Academy, Banco Santander espera que hi accedeixin unes 60.000 persones a Espanya per tal de millorar les seves possibilitats per a l'ocupació de forma gratuïta, ja que integra una oferta formativa en les competències i habilitats que més demana actualment el mercat laboral. També posant el focus en l'ocupabilitat, s'han desenvolupat noves iniciatives com els prop de 5.000 ajuts complementaris dirigits a la realització de pràctiques professionals.

L'ampliació del programa de beques de Banco Santander contempla també un impuls a l'ecosistema emprenedor, traduït en el suport a 1.500 empreses emergents i projectes emprenedors mitjançant ajudes de formació, assessorament i recursos per contribuir al seu creixement.

El compromís amb la feina

Per a Ana Botín “amb l'educació per si sola no n'hi ha prou si no es tradueix en ocupació, i universitats i empreses hem de treballar juntes per canviar la tendència que ha portat prop de 400.000 persones a emigrar a la recerca de llocs d'alta qualificació; tancar la bretxa entre oferta i demanda amb 150.000 vacants laborals sense cobrir i perquè la universitat es converteixi en actor clau per a la formació contínua i la feina al llarg de la vida”.

Reconeguda com una de les empreses que més estan contribuint a canviar el món a millor, segons la llista de la revista Fortune 'Change the World' 2023, l'ambició de Banco Santander és sempre ajudar més estudiants, universitaris, investigadors, emprenedors i empreses.