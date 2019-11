La decoració d'interiors amb plantes és una tendència cada vegada més en auge. Decorar amb plantes fa que l'aire d'un espai es purifiqui, que l'habitació s'ompli de color i que es pugui sentir sempre en contacte amb la natura, tot i viure al centre d'una gran ciutat. Per això els mostrarem una sèrie d'idees per treure partit a aquesta aposta estètica.



Exposició d'herbes aromàtiques en plena cuina

Exposar a la cuina les diferents herbes aromàtiques és una idea excel·lent en diferents aspectes. En primer lloc, perquè són un detall decoratiu molt bonic. I en segon lloc, perquè és d'allò més pràctic! Res com poder agafar directament el que un necessita del bonic test que té exposat allà mateix mentre cuina. A més, la cuina sempre farà bona olor.



Baixar les plantes a terra

Hi ha plantes de grans dimensions que es constitueixen en autèntiques escultures amb colors, moviments i olors. Res com tenir-les al costat dels sofàs, a les cantonades o a les taules auxiliars. Un factor important a tenir en compte és que no s'alineïn a la mateixa altura els testos, els miralls, les cadires i els prestatges. El conjunt haurà de crear una harmonia visual.



Crear un separador vegetal

No fa gaire que va quedar enrere la moda d'aixecar parets de pladur o de posar paravents a la llar. Per separar espais, la tendència actual és la creació de separadors vegetals. Aquest tipus de decoració es fa molt lleugera als nostres ulls. A més es pot adaptar perfectament a les necessitats del propietari, ja que es poden fer més o menys espessos.

Els separadors vegetals substitueixen les parets de pladur o els paravents. Foto: Shutterstock

Plantes enquadrades

Les plantes enquadrades no són cap novetat. La col·lecció i la conservació de tot tipus de plantes és una tradició que ve d'abans. En decoració també genera una resolució molt vistosa. Al marge del col·leccionisme o de l'interès que pugui tenir un investigador, cada vegada hi ha més persones del carrer que decideixen emmarcar en vidre les seves pròpies espècies vegetals per decorar el despatx o el seu racó favorit del saló.



Un sostre vegetal en espais petits

Les plantes de sostre poden convertir una habitació en una zona de confort i espai de relax a la llar. No obstant això, el problema sorgeix quan es tracta d'espais massa amplis, que es veuen sobrecarregats en aplicar-se'ls aquest estil. L'ideal és dir sí als sostres vegetals, però en espais reduïts. Per això, el sostre del bany és un lloc ideal.



Permetre a les plantes que es llueixin

Aquest truc és un dels més fonamentals en la decoració amb plantes. Les espècies vegetals ens ajuden a fer que els nostres espais tinguin un toc d'energia. En un racó de treball o estudi, una planta permetrà que es produeixi la sensació de tenir una atmosfera ordenada i neta visualment.

L'ideal és comptar amb exemplars que surtin dels testos, que les exuberants fulles desbordin. Se les ha de deixar lluir perquè tinguin aquest efecte decoratiu tan poderós. A més, cal no oblidar els seus possibles beneficis intrínsecs: per exemple, l'alfàbrega o el gessamí foragitaran tots els mosquits de l'habitació de manera natural.

Les plantes ajuden a donar energia als nostres espais. Foto: Shutterstock

Fer terraris

Els terraris més comuns són els de paret o els de cristall. És una gran idea fer-ne ús, perquè dona un toc vegetal d'una manera discreta, agradable i minimalista a absolutament qualsevol tipus d'espai. Per a aquelles persones que sempre han volgut tenir un jardí però no disposen d'espai, un terrari al saló de casa és la solució ideal. Un terrari és una manera de comptar amb un toc natural decoratiu i alhora elegant, però sense haver de disposar de grans espais o enredar-se amb estructures vegetals complexes i que requereixen molt manteniment. Un senzill model de vidre es pot adaptar a qualsevol estil, i la quantitat de propostes originals que es pot trobar per a aquests casos és incommensurable. Les idees per a un jardí en miniatura són infinites!



Jardins verticals

També es pot optar per un jardí vertical a l'exterior. Aquesta idea és molt utilitzada tant en els habitatges de particulars com en empreses, i fins i tot en centres culturals. Queda fantàstic!



Racó de cactus

Una darrera idea, de les més originals en els últims temps. Els cactus estan de moda! Aquestes plantes són un complement natural i decoratiu ideal per a qualsevol classe d'espai: banys, despatxos, cuines, salons i més. Hi ha tantes classes de cactus que les combinacions poden ser precioses.

Les plantes són molt vistoses, decoratives i contribueixen a crear un estat de relaxació. Una vegada que es comença a decorar amb plantes un interior, ja mai es voldrà parar de combinar.