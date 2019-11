Terres vinílics: una alternativa econòmica para renovar la llar

Resistència a la humitat, dissenys i models originals, instal·lació ràpida i fàcil neteja. Aquests són només alguns dels avantatges dels terres vinílics. Estan de moda i al mateix temps són una alternativa econòmica per renovar la casa.

Està en boca de tots i el seu ús és cada vegada més popular, en gran part perquè compleix amb les famoses i demanades tres "b": bo, bonic i barat.



Bo

El terra de vinil aporta modernitat a cada racó de la llar, i aquest llueix renovat i flamant sense massa esforç. És un material tan versàtil que resulta adequat per a qualsevol ambient de la casa.

Bonic

Estèticament s'assembla a la fusta o la pedra i està disponible en colors realment interessants. Acostuma a assemblar-se a algun tipus de paviment natural, càlid a la vista i al tacte.

Barat

El seu preu és molt assequible. És, sens dubte, l'alternativa ideal per a un pressupost ajustat. Per això destaca en el mercat i es ven en grans quantitats.



Altres avantatges dels terres de vinil poc conegudes

Els terres sintètics antics eren poc utilitzats, ja que resultaven antiestètics i venien en models antiquats i difícils de combinar. Avui, els paviments vinílics són populars justament perquè han evolucionat i s'han convertit en un autèntic "tot en un": eficient, higiènic i amb un acabat professional. A aquests avantatges convé que hi sumem els següents.

Fàcil i ràpida instal·lació

Són pràctics i constitueixen una solució integral. Per col·locar-los no cal aixecar el terra existent (encara que sí que s'ha d'instal·larsobre una superfície anivellada), per la qual cosa no requereix costoses obres ni de professionals experts. S'enganxen amb cola o paper adhesiu, segons es tracti de terra de vinil en rotllo o en làmines quadrades o rectangulars. Tampoc requereixen moure o treure portes, gràcies al seu gruix de menys de mig centímetre. Sí que cal fer els talls (com menys millor) i les terminacions per proporcionar un acabat perfecte. Per si fos poc, el seu manteniment és senzill i barat.

La instal·lació dels terres de vinil és ràpida i fàcil, ja que no requereixen aixecar el terra original. Foto: Shutterstock

Gran varietat de models

S'adquireixen en múltiples dissenys i en una àmplia gamma de colors, ja siguin mats o brillants. També n'hi ha d'antilliscants i en altres textures i estils, que simulen materials tradicionals com ara la fusta o la pedra.

Es netegen amb facilitat

Només ens cal un drap humit i algun producte especialment dissenyat per a paviments de vinil. Conjuntament, impedeixen la proliferació d'àcars i fongs. Aquesta característica els converteix en un tipus de terra molt segur, especialment per a l'habitació i sala de joc dels més petits.

Són excel·lents com a aïllants acústics

Minoren l'impacte de les petjades (per amortiment) i redueixen el soroll que aquestes provoquen.

Més de 15 anys de vida útil (i fins a 25)

Gràcies a les seves quatre capes (de poliuretà, transparent, de disseny i antihumitat), són forts i 100% resistents al deteriorament, fins i tot en espais de trànsit molt alt (passadissos, cuina o garatge).



És gustós trepitjar-los

En efecte, són agradables al contacte. Caminar descalç sobre terres de vinil brinda una sensació summament satisfactòria.

Bany i cuina

Especialment pràctics per a la seva instal·lació a la cuina i el bany (no així a la zona de la dutxa). Es deu al fet que són paviments resistents a l'aigua i, en la versió antilliscant, brinden resultats excel·lents.

Terres 100% impermeables

La impermeabilitat és una propietat més que interessant en ambients en què el terra és humit; sobre aquest, el vinil és de lluny la millor opció.



Ofereixen confort tèrmic

Són terres que aporten calidesa al tacte i, a l'hivern, mantenen una temperatura estable. Constitueixen una alternativa perfecta en llars amb un sistema de sòl radiant.

Es canvien ràpid

A l'hora de canviar l'estil de la casa, el més fàcil és aixecar un terra de vinil i reemplaçar-lo per un altre de diferent disseny i color. Així, es renovarà sense més en un tres i no res.

Esmorteeixen les caigudes quan s'adquireixen amb una capa extra, preparada específicament per propiciar el màxim amortiment.

Alguns inconvenients de poca envergadura

El principal és que són terres propensos a ratllar-se. D'altra banda, com que gairebé tots els models solen ser imitacions de fusta o altres textures llises, els impactes es noten poc. Però això no és tot: al sol, es descoloreixen. La seva baixa resistència a les altes temperatures sí que suposa un problema, per la qual cosa s'ha de tenir la precaució d'utilitzar-los en ambients no exposats directament i permanentment a la llum solar.

En resum, els terres vinílics són una excel·lent alternativa a l'hora de fer un rentat de cara a un habitatge sense necessitat d'una inversió de temps i diners significativa.