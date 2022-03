El Seminari de Girona compta actualment amb quatre joves que s’estan preparant per al ministeri ordenat. Tots ells, però, es troben en etapes diferents: Josep Maria Busquets i Lluc Juscafresa estan estudiant a la Facultat de Teologia de Catalunya i viuen al Seminari Interdiocesà de Catalunya; Quim Llopart viu i estudia a Roma i Marc Guitart estudia a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona i passa alguns dies al Seminari de Girona. Així ho ha explicat el rector del Seminari de Girona, Jordi Font, en un article publicat a la revista Vine i segueix-me, del qual s’ha fet ressò el Full Parroquial del Bisbat de Girona en motiu del Dia del Seminari, que se celebra avui.

El Dia del Seminari se celebra enguany sota el lema Sacerdots al servei d’una Església en camí. Per a l’ocasió, la Subcomissió Episcopal per als Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola ha elaborat els materials per donar suport a la celebració d’aquesta jornada, que cada any es presenta com una ocasió «per demanar, donar gràcies i mostrar la proximitat amb els seminaristes, els seus formadors i les vocacions sacerdotals». Enguany, el lema d’aquest 2022 s’inspira en el procés sinodal en el qual es troba immersa l’Església.

Amb motiu d’aquesta jornada, el Servei d’Orientació Vocacional va organitzar ahir divendres una trobada al Seminari Diocesà de Girona per a joves a partir de tercer d’ESO. Es va celebrar a partir de les set de la tarda i va incloure la descoberta del Seminari, una estona de pregària, testimonis vocacionals i sopar.

D’altra banda, un dels seminaristes gironins que estava a punt d’ordenar-se de prevere, Edgar Jaulent, finalment ha declinat fer-ho, tal com ha comunicat l’Agrupació de Parròquies d’Olot, on havia estat col·laborant, que li agraeix el seu temps i dedicació pastoral.