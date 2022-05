La secretària general de Religions per a la Pau, Azza Karam, assenyala que les religions i la lluita contra el canvi climàtic «tenen el mateix objectiu: cuidar les persones i l’entorn on vivim».

Karam ha passat uns dies a Manresa per la preparació del Fòrum Internacional d’Espiritualitat, que se celebrarà a la capital del Bages del 28 al 30 de novembre i que organitzen el consistori de la localitat i Religions per a la Pau.

Ella mateixa explica que la seva organització és «com les Nacions Unides de les religions» i reuneix a 92 Consells Intereligiosos nacionals i 6 regionals, molts dels quals es donaran cita a Manresa per buscar respostes a la crisi climàtica des de la perspectiva del diàleg entre credos de fe. «Si és potent i meravellós quan veiem al Papa Francesc llançar el seu missatge al món, imagina’t quan ho fan totes les religions juntes», explica Karam.

Unió d’esforços

«Totes les religions i credos estan d’acord en què és necessari que tots protegim el medi ambient, ja que a més no és una cosa que puguem fer cadascú tot sol, com tampoc es poden protegir els drets humans si no és conjuntament. Aquesta acceptació i comprensió que tots compartim, aquests són valors que provenen de la religió», assenyala.

Sobre el motiu pel qual Manresa és la localitat amfitriona, Karam ha apuntat que va ser a la capital del Bages «on Sant Ignasi va llançar el seu meravellós missatge de coexistència», en referència a Sant Ignasi de Loiola.

«Fa falta que ens respectem mútuament perquè si ho fem entre els humans també respectarem el medi ambient, l’aire que respirem. No es tracta solament a Manresa de parlar del Déu cristià, sinó de l’esperit, de l’espiritualitat compartida», assenyala.