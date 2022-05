L’Església celebra, avui diumenge, 29 de maig, solemnitat de l’Ascensió del Senyor, la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, enguany la 56a edició. Es tracta d’una commemoració que convida a reflexionar sobre la importància de la comunicació en les nostres vides, en la nostra societat, així com en el si de l’Església. Al capdavall, és quelcom ben essencial en la missió del cristià, ja que la paraula «Evangeli» significa precisament la «Bona Notícia», i aquesta troba el seu sentit quan és comunicada. «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat» (Mt 16, 15), afirma Jesús en les darreres paraules als seus deixebles. Comunicar, doncs, forma part de l’ADN de l’Església, i és per això que cada 24 de gener, en el marc de la festa de Sant Francesc de Sales –patró dels periodistes i escriptors– es fa públic un missatge del Papa de cara a la jornada mundial que avui celebrem.

«Escoltar amb l’oïda del cor» és el lema del missatge d’enguany. Se’ns proposa quelcom que pot sonar bastant a contracorrent en una societat com la nostra: una comunicació que impliqui una escolta activa, però no només això, sinó des del més profund i íntim, des del cor. Perquè certament vivim molt acostumats –sigui a través de les nostres converses o a través dels mitjans de comunicació– a paraules buides i a pretesos diàlegs –al capdavall, veritables monòlegs– que es troben ben allunyats de les preocupacions reals de l’altre. Cal recuperar el sentit més autèntic de la comunicació, que es basa en l’escolta del germà i que genera vincle: «En la veritable comunicació –diu el Papa– tant el tu com el jo estan en sortida, tendeixen l’un cap a l’altre». Hi ha una cèlebre frase que ens recorda que tenim dues orelles i una boca, justament per escoltar més i parlar menys. Quantes vegades un silenci a temps ens estalviaria més d’un mal de cap! Un silenci que ens pot obrir les portes a aprendre de nou a saber-nos escoltar correctament a nosaltres mateixos, escoltar als altres i a Déu. [...] (extret del Full Parroquial).