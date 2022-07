Aquest diumenge, 24 de juliol, celebrem la segona Jornada Mundial dels Avis i de les Persones Grans, instituïda pel papa Francesc. Amb aquest motiu ha enviat un missatge que titula «Encara donaran fruit a la vellesa», un verset del Salm 92 que defineix com «una bona notícia», malgrat que pugui semblar que va a contracorrent d’allò que el món pensa d’aquesta edat de la vida.

Reconeix el Papa que «l’anc anitat fa por a molts», que la consideren una espècie de malaltia fins a imaginar camins separats entre «nosaltres» i «ells». Però, immediatament, el bisbe de Roma assenyala que «una llarga vida és una benedicció» i que els ancians són «signes vivents de la bondat de Déu».

En el missatge, el Papa afirma que ningú ens ha preparat per afrontar l’ancianitat. La societat ofereix «plans d’assistència, però no projectes d’assistència». Davant d’aquesta realitat, el missatge insisteix que «hem de vigilar sobre nosaltres mateixos i aprendre a portar una ancianitat activa també des del punt de visa espiritual». Apunta algunes d’aquestes activitats: lectura assídua de la paraula de Déu, la pregària quotidiana, pràctica dels sagraments, participació en la litúrgia, sense oblidar les relacions amb els altres, sobretot amb la família i també amb les persones pobres i afligides. Són activitats que ens ajudaran «a no ser sentir-nos mers espectadors en el teatre del món». I encara hi ha un fet més important: «podem ser una benedicció per als que viuen al nostre costat».

El papa Francesc no amaga que tots, i de forma especial els ancians, vivim uns temps de dura prova: la tempesta inesperada de pandèmia i una guerra que ha tornat a Europa en el moment que la generació que va viure la del segle passat està desapareixent. Aquestes grans crisis poden tornarnos insensibles a altres formes de violència que amenacen la família humana.

Davant d’aquestes realitats, «nosaltres, avis i grans, podem ser mestres d’una manera de viure pacífica i atenta amb [...] (extret del Full Parroquial).