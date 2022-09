La Direcció General d’Afers Religiosos vol donar un nou impuls al projecte de Parelles Lingüístiques Interreligioses, i per això està buscant ajuntaments i entitats d’arreu del país que vulguin col·laborar-hi. Aquesta iniciativa, que pren com a model el Voluntariat per la Llengua, vol fomentar l’ús del català al mateix temps que promou que persones de diferents creences es coneguin i puguin estrènyer lligams.