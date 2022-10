Ryanair no tindrà cap avió basat a l’aeroport de Girona aquest hivern

Ryanair no tindrà cap avió basat a l’aeroport de Girona-Costa Brava al llarg d’aquesta temporada d’hivern, que començarà a principis de novembre. De fet, l’aerolínia irlandesa de baix cost només oferirà quatre rutes des de Vilobí d’Onyar, i totes estaran operades per les tripulacions dels aeroports de destí (Londres-Stansted, Baden-Baden, Pisa i Cracòvia). Pau Ibarzábal, secretari de comunicació del sindicat USO, explica que els treballadors estan procupats perquè no saben què passarà amb ells durant els cinc mesos que durarà la temporada d’hivern. L’any passat, l’aerolínia de baix cost sí que havia tingut un avió basat a l’hivern a Girona, des d’on va oferir set rutes a ciutats europees.

A principis d’octubre, Ryanair va informar als seus treballadors de Girona que aquest hivern no tindrà cap avió amb base a Vilobí d’Onyar, cosa que va agafar els empleats per sorpresa. «Estàvem esperançats perquè, després d’haver-ne tingut dos a l’estiu, pensàvem que a l’hivern en deixarien com a mínim un, però finalment la companyia ens va informar que no n’hi hauria cap», lamenta Ibarzábal. El representant d’USO considera que, en part, la decisió pot suposar una represàlia a la vaga per les condicions dels tripulants de cabina que el seu sindicat i SITCLPA han convocat durant tot aquest estiu i fins al mes de gener, malgrat que els serveis mínims del 100% que ha imposat la companyia ha fet la vaga acabés tenint poca incidència. Però d’altra banda, Ibarzábal recorda que bona part de l’operativa de Girona depèn dels acords amb les administracions locals, i segons els ha arribat per diverses fonts, «fa poc hi va haver una reunió que, pel que sembla, no va donar el fruit necessari». Precisament, fa poques setmanes, Ryanair va assenyalar que estava disposat a reactivar la base d’hivern a Girona si rebia incentius públics. Tot i això, la Unió Europea està estudiant des de fa anys la possible il·legalitat d’aquests ajuts.

Per tot plegat, els més de 40 empleats de Ryanair a Girona estan vivint amb «estrès» l’arribada de la temporada d’hivern, ja que els quatre avions que vindran a Girona estaran tripulats per treballadors d’altres bases. En aquests moments, els empleats de Girona ja tenen un contacte fixe-discontinu segons el qual passen tres mesos l’any a l’atur, però el fet de no tenir cap avió a l’hivern els farà estar aturats durant cinc mesos, de manera que no saben què passarà durant aquests dos mesos extra. «No sabem si ens deixaran cobrant el sou mínim, que és molt baix si no podem fer hores», assenyala el representant sindical.

Com a alternativa, la companyia els va comunicar també que, qui ho desitgés, podia sol·licitar un trasllat temporal a una altra base durant aquets cinc mesos, però per a la majoria d’empleats és molt difícil d’acceptar: «Tenim famílies, fills, hipoteques... per tant, és molt difícil marxar cinc mesos de Girona i haver d’assumir noves despeses de manutenció i vivenda», assenyala Ibarzábal. Segons explica, Ryanair no paga aquestes despeses si són els treballadors els que sol·liciten voluntàriament aquest trasllat.

De la mateixa manera, Ibarzábal explica que aquest estiu han vingut a la base de Girona empleats gironins que estaven destinats a altres bases, que s’havien il·lusionat davant l’expectativa de poder tornar a treballar a prop de casa. És per això que, segons el representant sindical, s’han endut «una decepció» al no poder-se quedar aquí.

Així doncs, l’aeroport de Girona es quedarà amb quatre rutes de Ryanair aquest hivern: Pisa (Itàlia), Cracòvia (Polònia), Londres Stansted (Regne Unit) i Baden-Baden (Alemanya). Perd, respecte l’hivern passat, les connexions amb Dublín (Irlanda), Brussel·les-Charleroi (Bèlgica) i Budapest (Hongria).