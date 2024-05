Blaumut: «Un disc que has tardat un any i mig a fer, amb una setmana ja és antic»

Un any després de commemorar els deu anys del seu debut discogràfic, El turista (2012), amb una gira al costat la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB), Blaumut torna amb Abisme. Capítol 1 (Fanatik. Blanco y Negro), la primera part d’un disc - el sisè de la seva trajectòria- que veurà la llum en format físic la pròxima tardor i del qual ara n’han avançat cinc temes. Aquestes noves cançons, al costat dels grans èxits de la seva carrera, les presentaran aquest divendres a les 22.30 h a les escales de la Catedral de Girona, en un concert amb entrades exhaurides que forma part del festival Strenes.

«No combrego massa amb com va tot ara. En el sentit d’aquesta rapidesa, d’aquest consum tan ràpid en qualsevol disciplina artística. Un disc que has tardat un any i mig a fer, amb una setmana ja és antic. No és que pretenguem canviar això, però sí donar un toc d’atenció» detalla Xavi de la Iglesia, el cantant i compositor del quintet barceloní. «Traiem primer cinc cançons perquè la gent se l’escolti, se les aprengui i se les faci serves. A l’octubre publicarem la segona part i també el disc en format físic. Al final, aquesta és una manera de reivindicar aquesta necessitat de pausa en el món de l’art» afegeix.

L’autor d’èxits com Pa amb oli i sal o Vint-i-un botons explica que van decidir titular Abisme aquest nou treball perquè, «sense voler ser un disc conceptual», els temes tenen com a fil conductor «el que suposa sortir de la zona de confort i enfrontar-nos a nosaltres mateixos».

Per dividir les cançons en dues parts, el grup va seguir una normal molt senzilla. «Els cinc primers temes ens semblaven més adequats per ser interpretats a l’estiu, en festivals i a l’aire lliure perquè tenen un punt més enèrgic. Els altres cinc tenen un punt més de recolliment. Fan més per ser escoltades en teatres o auditoris» assevera de la Iglesia, que afegeix que aquests en aquests dos escenaris sempre s’hi han sentit molt a gust tocant.

Un disc enregistrat des de casa

De la mateixa manera que van fer amb Olímpica i primavera (U98 Music, 2022), el grup ha apostat per enregistrar aquest sisè àlbum de forma telemàtica, amb cada membre gravant la seva part des de casa seva. «Tots tenim el nostre estudi a casa i hem estalviat molt de temps i molts costos» rebla de la Iglesia, que apunta que els fa «molta il·lusió» poder actuar a les escales de la Catedral, un dels pocs escenaris del festival Strenes on encara no han actuat.

