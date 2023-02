Des de roba, calçat i complements, fins a menjar, passant per sofàs i estris per la llar són alguns dels productes que ofereix el Radical Market de Girona. Durant aquest cap de setmana el Palau Firal s'ha convertit en la seu d'aquesta fira i propietaris de diferents botigues han instal·lat diferents parades per oferir les seves mercaderies a un preu rebaixat, concretament de fins a un 80%, segons l'organització de l'esdeveniment.

Enguany és la segona edició del Radical Market a Girona i de moment «les expectatives són les que esperàvem», assegura Maite Puig, una de les organitzadores de la fira i propietària d'una de les parades. «L'afluència de persones respecte a l'any passat ha variat poc, així que de moment estem molt contents» declara Puig. Una alegria compartida pels responsables d'altres parades, els quals asseguren que els hi surt molt a compte participar-hi i que, malgrat que encara no puguin fer un balanç de com ha anat, repetirien sense dubtar-ho l'any vinent.

Per molts dels clients aquesta era la primera vegada que venien al Radical Market, però la majoria tornaria a repetir. «Vaig descobrir que feien aquesta fira per internet i he decidit venir expressament— soc de Sant Antoni— a veure que tal. De moment m'està agradant molt, hi ha molta varietat i el preu està molt bé», declara una compradora. Un altre client coincideix en afirmar la gran varietat de productes a bon preu, «la veritat és que això del Radical Market em sembla molt bé, i l'entrada, que són 2 euros, tampoc està malament. Tot està molt ben recollit, organitzat i ben muntat i hi ha molta varietat». Des de l'organització veuen aquesta bona opinió de la clientela i són cosncients que la gent ve predisposada a comprar, «les persones que venen estan contentes i troben coses que els hi agrada a bon preu, troben descomptes molt bons, i a nosaltres també ens surt molt a compte tenir una parada aquí», assegura Puig. També afegeix que «jo soc propietària d'una botiga a Palamós i el preu d'una mateixa jaqueta pot variar perfectament 80 euros de la botiga aquí».

Entre totes les opinions sempre hi ha alguna que divergeix de la majoria. Una de les clientes assegura que no sap ben bé què pensar del Radical Market, confirma que els preus són molt econòmics, però posa en dubte la seva qualitat, ja que el fet que el preu sigui tan baix li fa pensar que puguin arribar a no ser marques originals, «no sé si la qualitat dels productes és bona, amb un preu tan baix no sé d'on deuen venir els productes. No sé si l'any que ve tornaria a venir, despendrà de la qualitat de les sabates que he comprat».

Comerços gironins

Entre totes les parades que s'han instal·lat aquest cap de setmana moltes d'elles pertanyen a comerços gironins. «El comerç de Girona ha participat molt en aquesta fira a escala provincial, però s'ha de dir que, pel que fa a Girona ciutat, no ha estat així. Ens hauria agradat més participació, però en general podem dir que estem contents», apunta Puig.