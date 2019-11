Condemnats els amos d'una botiga de mascotes per deixar morir desenes de cadells

El Jutjat Penal número 28 de Barcelona ha condemnat els propietaris d'una botiga d'animals que van ser denunciats per l'ajuntament de la ciutat a un any de presó i tres d'inhabilitació per delictes de maltractament animal per deixar morir desenes de cadells.

La tinent d'alcalde d'Agenda 2030, Laia Bonet, ha fet pública avui la sentència i ha explicat que es tracta del primer judici penal a Espanya en què ha estat condemnada una botiga d'animals per maltractament animal continuat amb resultat de mort.

L'Ajuntament de Barcelona va presentar el 2015 la denúncia contra els propietaris de 'Mundocachorro' després de decomissar 135 cadells de gos i gats que estaven en condicions deplorables i el judici es va celebrar el passat 14 d'octubre.

"Avui és un dia històric en la lluita animalista, amb la primera condemna penal a la història d'Espanya per aquests delictes, que prova que a Barcelona el maltractament mai quedarà impune i que som una ciutat compromesa amb el benestar dels animals", ha declarat Bonet als periodistes.

Els fets es remunten al 2015, quan després d'una inspecció del Departament de Protecció dels Animals de l'ajuntament i la Guàrdia Urbana es van decomissar 135 cadells de gos i gat que es trobaven en males condicions en aquest establiment, situat al carrer Sicília de Barcelona.

La inspecció venia motivada per la denúncia de l'entitat animalista FAADA, que havia rebut queixes de compradors per la mort de desenes de cadells poc després de ser adquirits en aquesta botiga.

El consistori i el fiscal van sol·licitar en el judici entre 13 i 18 mesos de presó, la pena màxima prevista en l'article 337.1 del Codi Penal, que recull el delicte de maltractament animal amb resultat de mort.

El jutge ha donat credibilitat als informes municipals i a les pericials aportades per la Fiscalia, que demostraven el maltractament continuat amb conseqüència de mort.

La sentència reconeix que "ha resultat acreditat que els acusats tenien coneixement que no s'oferia el tractament mèdic adequat als animals que es trobaven sota la seva custòdia, en particular respecte a malalties que afectaven greument la seva salut i que va arribar a provocar la mort de diversos cadells".

Bonet ha destacat que "el fet que la condemna reculli la inhabilitació és un gran triomf, el comerç il·legal d'animals de companyia -ha assegurat- no té ni tindrà mai cabuda a la ciutat de Barcelona".

"Apostem de manera ferma i decidida per protegir els drets dels animals i aquesta sentència crea un precedent perquè tothom sàpiga que perseguirem qualsevol acció reprovable que atempti contra el seu benestar", ha conclòs Bonet.

La regidora ha recordat també l'expedient sancionador incoat recentment pel consistori a 'Milanuncios' i 'Vibbo' per publicar anuncis il·lícits d'animals de companyia i per fer comerç electrònic il·legal de gats i gossos a través dels seus portals webs.

En aquests casos, l'ajuntament els va imposar el passat mes d'octubre una multa de 150.000 euros per haver infringit la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, de manera que Barcelona es va convertir en la primera ciutat d'Espanya que va culminar un procediment administratiu per comerç il·lícit d'animals.

L'Ajuntament de Barcelona ha instat el tancament de set botigues d'animals en els últims 6 anys i ha decomissat 500 gossos i gats, ha explicat Bonet, que ha anunciat que el proper mes de febrer està previst un altre judici, també instat pel consistori, contra els amos de la botiga 'Pupies', situada al districte de Sant Gervasi, que va ser clausurada pel mal estat en què estaven els animals.