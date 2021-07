De la família dels coleòpters (escarabats), la marieta és un petit insecte (de 5 a 8 mm) de manera semicircular, color intens i uns característics puntets negres que tenen el nom d'èlitres. Encara que les més conegudes són les de color vermell existeixen varietats negres, grogues i fins i tot ataronjades. Precisament aquestes gammes de color tan cridaner els serveix per a confondre als seus depredadors que són verinoses, encara que en realitat no solen ser-ho. El que sí que fan també per a espantar-los i quan es veuen en perill és expulsar un líquid amarg i que sap molt malament, per la qual cosa la majoria acaben ignorant-les. En alguns països són considerats animals de bona sort, i quan són atrapades a l'interior d'un lloc, cal demanar un desig.

Però existeixen altres curiositats d'aquests petits animals que potser no sabies:

- Són diürnes, per la qual cosa salin durant el dia i dormen de nit.

- Són animals solitaris i així es desplacen i s'alimenten. Només s'ajunten en grup quan hibernen.

- S'alimenten de cotxinilles, àcars i sobretot de pugons. És per això que les solen utilitzar en l'agricultura perquè actuïn de plaguicida natural, la qual cosa els ha valgut el nom d'"amiga dels grangers".

- Poden posar d'una sola vegada fins a 400 ous, i aquests, són de color groc.

- Les femelles són més grans que els mascles.

- El seu sentit de l'olfacte el tenen en les potes.

- Poden viure en captivitat.

- La seva esperança de vida és d'un any a tres anys.

A més, depenent del país, la marieta és coneguda amb altres noms com Caterines o Vaqueta de Sant Antoni, entre altres.