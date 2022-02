Experts del sector s'han reunit en un esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica i El Periódico de España, celebrat a l'Espacio Bertelsmann (Madrid), per debatre sobre aquesta qüestió en profunditat.

La mobilitat urbana s’enfronta a una revolució sense precedents. D'una banda, els desplaçaments de persones i mercaderies han augmentat a causa de l'increment de les vendes en línia, de les noves opcions de mobilitat i del descens de l'ús del transport públic per la pandèmia. De l'altra, els objectius de sostenibilitat obliguen empreses, associacions, institucions i ciutadans, a prendre decisions conscients i eficients, que contribueixin a reduir emissions. Per parlar d'aquests reptes de la mobilitat urbana, Prensa Ibérica i El Periódico han organitzat un fòrum patrocinat per RENFE i Alphabet, amb la col·laboració de Correus, Espacio Bertelsmann i Empreses per la Mobilitat Sostenible.

El gerent d'El Periódico de España, Jesús Javier Prado, va subratllar en la benvinguda a l'esdeveniment l'interès que ha demostrat aquest mitjà per debatre temes tan actuals com la mobilitat sostenible. Armando Huerta, director de Comunicació de Prensa Ibérica, va conduir el debat.

Segons va destacar la directora de Desenvolupament d'Empreses per la Mobilitat Sostenible, May López, “ens trobem en una revolució de la mobilitat que té conseqüències: hi ha un més desplaçaments de persones i mercaderies i això es reflecteix en el medi ambient: el 28% de les emissions de CO2 i el 40% de les de NOx són generades pel transport. La legislació europea i nacional busca que les organitzacions prenguin mesures per invertir aquesta tendència”. En aquesta mateixa línia, Santiago Muñoz Cumplido, responsable de Sostenibilitat de Correus, va parlar del gran repte a què s'enfronta aquest gegant de la missatgeria: “Fem 1.800 milions d'enviaments anuals, comptem amb una flota de 12.000 vehicles i amb 11.000 carters que reparteixen correu diàriament a peu (zero emissions). Pretenem millorar la vida dels ciutadans i, per aconseguir-ho, ens recolzem en tres suports: conscienciar l'usuari que les seves accions també tenen repercussió; informar i formar els nostres 50.000 empleats sobre l'ús de tecnologies i polítiques de conducció eficients, i impulsar plans de mobilitat sostenible”.

El darrer en matèria de mobilitat sostenible

La tecnologia contribueix en gran mesura a crear una mobilitat urbana amb menys impacte mediambiental. El sector del ferrocarril, a l'avantguarda de la sostenibilitat (només és responsable d'un 0,3% de les emissions nocives), ara busca fomentar un transport “verd” més enllà de les vies. Sonia Segade, gerent de Transformació Tecnològica de Renfe va parlar al fòrum sobre el nou servei de mobilitat integral Renfe as a Service (RaaS): “Aquesta plataforma permet a l'usuari utilitzar els serveis de Renfe i altres operadors de transport des d'una única aplicació. És un servei que millora la sostenibilitat, ofereix una alternativa diferent als usuaris i permet l’aparició de noves aliances i models de negoci”.

La mobilitat compartida també va tenir lloc al fòrum, ja que també contribueix a una sostenibilitat més gran en els desplaçaments. En paraules de Juan Abad, gerent comercial de Nou Negoci d'Alphabet: “Estem canviant la nostra manera de treballar; ens focalitzem en la consultoria per adaptar la mobilitat al que el client demana. També estem buscant l'eficiència per un pagament per ús, cosa que permetrà tenir un vehicle en el moment adequat, evitant immobilitzacions. A més, com a empresa, Alphabet segueix esforçant-se per oferir serveis de finançament i de gestió que millorin el funcionament de totes les àrees del sector”.

Sobre les tendències en sostenibilitat dels concessionaris, Juan Luis Fernández, director d'Afers Públics de la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (FACONAUTO) va apuntar: "El ciutadà està canviant i, com a conseqüència, els concessionaris evolucionaran per convertir-se en centres de mobilitat. D'aquí a quatre anys es preveu que el 10% de les vendes siguin quilòmetres en un model de subscripció, a més, com a empreses, els concessionaris tenim l'objectiu global de reduir la petjada de carboni, d'afavorir la mobilitat alternativa i de facilitar els punts de recàrrega”.

El paper de les institucions i el transport públic

Pel que fa al paper de les institucions en aquest tema, el responsable de Correus va afirmar: “Hi ha una clara predisposició a afavorir la mobilitat sostenible des de la part institucional. Ja tenim la Llei de canvi climàtic i s'estan determinant els criteris per establir zones de baixes emissions. Comptem amb el Pla MOVES, de mobilitat sostenible i amb els fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Tot això s'està traslladant a projectes reals de transformació d'infraestructures que ajudaran a aconseguir aquesta mobilitat sostenible”.

Sobre aquest tema, Huerta va preguntar a la gerent de Transformació Tecnològica de Renfe sobre els reptes que té al davant el transport públic per afrontar la transformació que exigeix ​​una Mobilitat Urbana Sostenible. “Per nosaltres el principal desafiament és convertir-nos en una solució de plataforma de mobilitat integrada, que és pel que estem apostant dins de la companyia. Es tracta d´un projecte d´envergadura que suposa una inversió de 40 milions d´euros en 5 anys i comptem amb el suport del Ministeri per aconseguir-ho”.

El gerent comercial de Nou Negoci d'Alphabet va apuntar també a la incidència de la pandèmia sobre el transport públic, que ha repercutit negativament en la mobilitat sostenible: “A causa de la pandèmia, de la por de contagiar-se per Covid, la utilització del transport públic ha baixat a 6 punts. S'està fent servir més el vehicle particular i tot el que havíem avançat en aquest tema abans de la pandèmia, ho hem perdut. Ens hem de tornar a convèncer que el transport públic és segur”, va concloure.