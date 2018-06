Mercedes Classe A, Volvo V60 i Volkswagen Touareg, nous aspirants del Cotxe de l'Any

El Premi Cotxe de l'Any dels Lectors de Prensa Ibérica i La Vanguardia ja ha creuat el seu 'pas de l'equador' pel que fa a la fase de votacions mensuals. Una sisena votació, de les deu programades, que acaba d'incorporar tres nous aspirants. Es tracta dels Volkswagen Touareg, Volvo V60 i Mercedes-Benz Classe A, tres clars exponents de l'actualitat del mercat de l'automòbil premium, i que són els autèntics protagonistes a la pàgina web mejorcoche.epi.es.

En aquesta ocasió, aquestes tres firmes d'origen europeu tornen a presentar nous candidats al premi, després d'haver-se estrenat en el mateix amb uns altres no menys destacats models com és el cas dels Volkswagen T-Roc, Mercedes-Benz CLS i Volvo XC40.

Precisament, la firma nòrdica va ser l'encarregada d'inaugurar la llista de favorits de l'actual edició del Cotxe de l'Any dels Lectors després d'obtenir el suport dels usuaris en la primera votació realitzada el passat mes de gener. Ara, amb la segona generació del V60 Station Wagon intentarà fer-se un nou lloc en aquesta primera selecció que dóna un accés preferent a la definitiva votació final.

D'altra banda, Mercedes-Benz desembarca amb el totalment actualitzat catàleg del Classe A. El turisme compacte alemany ha donat un salt tecnològic, d'equipament i imatge a tots els nivells, per situar-se com el nou referent del segment de representació. Un notable pas que també ha efectuat Volkswagen amb un Touareg es presenta en una renovada tercera generació carregada d'arguments tecnològics i una imatge més esportiva.

En definitiva, tres destacades incorporacions que vénen a demostrar l'enorme potencial de desenvolupament de la indústria de l'automòbil, la qual no para de sorprendre any rere any, amb solucions tecnològiques fins fa poc considerades com d'autèntica ciència ficció. Tot un seguit de detalls que caracteritzen a cadascun dels aspirants al Cotxe de l'Any dels Lectors.