Al més pur estil GTI

El món de l'automòbil, com qualsevol altre sector productiu, es mou al voltant de modes i tendències. I sembla que ara els SUV i el procés de demonització del dièsel s'han consolidat com a protagonistes. Però encara hi ha alguna cosa més. El mercat ha recuperat els GTI, un dels segments més passionals amb el qual es retorna als amants dels cotxes la il·lusió per conduir.

En aquest marc se situa Hyundai i el seu i30 N, el primer integrant de la línia de models d'altes prestacions de la marca coreana. Es tracta d'una proposta marcada per l'esportivitat i el dinamisme, i realitzada sobre la base de l'exitós compacte de Hyundai, tant en la seva carrosseria de cinc portes com en la configuració Fastback.

2.0 t-GDI de fins a 275 cv

Totes dues estrenen un nou motor gasolina 2.0 T-GDI en versions de 250 i 275 cv. Aquesta última està reservada per a la versió equipada amb el paquet Performance, que a més inclou altres detalls exclusius entre els quals es troben les llandes de 19 polzades, un diferencial autoblocant, frens de major grandària i un sistema amb el qual es pot regular el soroll de l'escapament. Altres aspectes, com la funció Rev Matching (que ajusta les revolucions) assegura que no es perdi res de potència, mentre que la funció overboost incrementa el parell un 8% i l'acceleració entre un 6 i un 7%.

Un cop en marxa, es percep de manera immediata la sensació d'estar en un i30 «diferent». La duresa de la suspensió es pot regular, però es mostra ferma i no molt recomanable per a superfícies en mal estat. Per contra, el tarat dur li atorga un aplom i seguretat envejables en tota classe de traçats. A aquest fet també contribueix la seva precisa direcció i la gran capacitat de tracció.

Conducció a mida

Perfectament vàlid per a un ús diari, l'i30 N ofereix cinc modes de conducció -Eco, Normal, Sport, N i N Custom- accionables des del volant. Cadascun d'ells disposa d'una gestió pròpia de paràmetres com la direcció, la resposta del motor, el control d'estabilitat o el so del tub d'escapament en el cas dels N Performance. Per reforçar la innegable atmosfera racing que es respira al seu interior, disposa d'un indicador lluminós de canvi de marxes a la part superior del quadre de comandaments que indica el moment òptim per canviar.

A més, la pantalla TFT central de 8 polzades reuneix tota la informació necessària sobre els reglatges del vehicle i el sistema multimèdia, d'una manera senzilla i d'allò més intuïtiva. Per la seva banda, els seients exclusius N brodats en blau subjecten el cos a la perfecció, alhora que ofereixen un notable nivell de confort. Sens dubte, l'i30 N reuneix un complet còctel que farà les delícies dels usuaris més exigents, amb una relació preu-equipament-prestacions d'allò més destacable.