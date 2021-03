Noves normes de trànsit: sis punts menys per conduir amb el mòbil a la mà i primera regulació de patinets

Conduir mentre es parla per telèfon mòbil restarà sis punts del permís de conduir, i no només tres com fins ara. I no utilitzar el cinturó de seguretat ni sistemes de retenció infantil, no portar el casc o altres elements de protecció suposarà perdre quatre punts. Aquestes disposicions i d'altres les ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres en una nova reforma legal del codi de circulació, que regula per primera vegada els patinets i altres vehicles de mobilitat urbana.

Segons ha informat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la roda de premsa posterior a la reunió, l'avantprojecte de llei reformarà l'actual text refós de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària respecte al carnet per punts.

En aquesta nova normativa, es considerarà com a infracció greu «portar al vehicle» mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres, cosa que suposarà la sanció de 500 euros i la pèrdua de tres punts; i se suprimirà la possibilitat que turismes i motocicletes puguin depassar en 20 quilòmetres per hora (km/h) els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles.

L'objectiu és generar un nou model de seguretat viària que permeti rebaixar en un 50% els morts i ferits greus durant la pròxima dècada, d'acord amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aquestes són les principals mesures:

Reforma del carnet per punts

- Sancions: Augmenten de 3 a 6 els punts a treure per conduir subjectant el mòbil amb la mà. Es manté la multa de 200 euros.

- Seguretat: Eleva de tres a quatre els punts que es resten per no utilitzar el cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció. A més, se sanciona el mal ús d'aquests elements com portar mal posat el casc o el cinturó sense cordar.

- Picaresca: «Portar al vehicle» mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres tot i que es desactivin serà una infracció greu multada amb 500 euros i la pèrdua de tres punts. Utilitzar dispositius d'intercomunicació no autoritzats en els exàmens de conduir es considerarà una infracció molt greu, sancionada amb 500 euros i sis mesos sense poder presentar-s'hi de nou.

- Avançaments: Els turismes i motocicletes no podran depassar en 20 km/h els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles.

- Segona oportunitat: Es podran recuperar 2 punts del carnet per la realització de cursos de conducció segura certificats per la DGT.

- Recuperació: S'unifica en dos anys el termini sense cometre infraccions per recuperar el saldo inicial de punts, independentment de la gravetat de la infracció comesa.

- Empreses de transport: Les empreses de transport de persones i de mercaderies podran accedir 'online' al registre de conductors per conèixer si el permís de conduir dels seus treballadors és vigent o no. Només s'informarà en vermell (no en vigor) o verd (sí).

Mobilitat urbana

- Limitació: No es podran depassar els 20 km/h a les vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.

- Nous criteris: En les d'un únic carril per sentit de circulació, el límit serà de 30 km/h.

- Com sempre: En les de dos o més carrils per sentit de circulació, el límit continuarà sent de 50 km/h.

Vehicles de mobilitat personal

- Velocitat màxima: Es regulen els vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics, com patinets i Segways, la velocitat màxima dels quals estarà compresa entre 6 i 25 km/h. S'exclouen els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda com cadires de rodes.

- Àrees de circulació: No es podrà circular amb aquests per les voreres i les zones per als vianants, ni tampoc per vies interurbanes, travessies i autopistes i autovies que transcorrin per poblacions ni per túnels urbans.

- Normativa: Hauran de complir les normes de circulació com la resta de vehicles, així que els conductors podran ser sotmesos a la prova d'alcoholèmia i no es podran utilitzar auriculars.

- Dates: Aquestes tres mesures entraran en vigor el 2 de gener del 2021.

- Certificat: A més, aquests vehicles hauran de comptar amb el corresponent certificat de circulació que acrediti que compleixen els requisits tècnics contemplats al Manual, dos anys després que aquest es publiqui.

Permís de conducció

- Camions: Es redueix de 21 a 18 anys l'edat mínima exigible per conduir camions tenint aprovat el Certificat d'Aptitud Professional (CAP) de 280 hores de durada.

- Autocars: Igualment es baixa a 18 anys l'edat mínima per conduir autocars, però sense passatgers i en un radi màxim de 50 quilòmetres. Només serà a partir dels 21 anys i amb el CAP de 280 hores quan podran portar passatgers.

- Furgonetes: S'amplia de 3.500 kg a 4.250 kg el pes de les furgonetes que es poden conduir en territori nacional amb el permís B per al transport de mercaderies, només quan l'increment de la massa es degui als nous sistemes de propulsió.

- Motocicletes: Especifica els equips de protecció obligatoris que han de portar els aspirants en les proves de destresa i de circulació per a l'obtenció dels permisos de moto.

- Persones amb discapacitat: Estableix la possibilitat que, en determinats casos i prèvia valoració mèdica i mecànica individualitzada, es puguin autoritzar l'accés als permisos de conducció de camions i autobusos de persones amb problemes associats al sistema locomotor, gràcies als avenços en pròtesis i vehicles.