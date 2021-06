Esportivitat i POLIVALÈNCIA

Des del llançament de la primera generació XMAX, Yamaha s’ha consolidat com el màxim referent entre els scooters de tall esportiu. Una «germana petita» de l’emblemàtica TMAX -que, per cert, celebra ara el seu 20è aniversari- que ha aconseguit fer-se un més que destacat lloc en el segment dels 125 i 300 cc.

I per reforçar aquest lideratge Yamaha ha posat a punt el catàleg XMAX amb una sèrie d’actualitzacions que milloren encara més a tots dos models en les seves respectives categories. En primer lloc, els motors de la sèrie Blue Core s’han modificat per adaptar-se a la normativa Euro5. Uns ajustos que han derivat en una major eficiència tant en matèria d’emissions com en estalvi de combustible, amb una reducció del consum d’un 6% en l’XMAX 300 i de fins a l’11% en l’XMAX 125. A més, aquest últim disposa d’un nou sistema Start & Stop amb el qual el consum mitjà es queda en 2,3 litres.

A nivell dinàmic el model del «vuitè de litre» ha rebut modificacions en el seu xassís, amb una major distància entre eixos i altura exterior, un més ampli recorregut de la suspensió posterior i una reducció de 9 quilos del seu pes en ordre de marxa.

equipamENT premium

Un altre dels punts clau que comparteix la gamma XMAX és la completa dotació de sèrie que acompanya cadascun dels seus integrants. Un equipament que inclou elements de seguretat com el doble far i el pilot poseterior amb tecnologia LED, el control de tracció o l’equip de frens amb dos discos a l’eix davanter i un al darrere amb sistema ABS.

En l’apartat de confort destaquen detalls específics com ara el seient doble amb respatller independent per al conductor, el parabrisa regulable en dues posicions o el quadre d’instruments que inclou velocímetre i tacòmetre amb esferes analògiques que acompanyen a la pantalla digital central.

La gamma XMAX 2021 està disponible amb preus que se arrenquen en 4.999 euros per a la versió de 125 cc i en 5.999 euros en el cas de les 300 cc, mentre que per a les versions especials Tech Max aquestes xifres es queden en 5.399 euros i 6.399 euros, respectivament.