L’Eclipse Cross es cola entre els FAVORITS

Després del tancament de la votació del mes de maig, el Mitsubishi Eclipse Cross ja forma part de la llista de models favorits pels participants dels premis Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica. La segona generació del tot terreny compacte japonès ha aconseguit el major nombre de vots en aquesta cinquena consulta mensual, en què ha tingut com a contrincants al Dacia Spring i al Nissan Qashqai.

D’aquesta manera, l’Eclipse Cross es fa un lloc a la llista de models favorits pels lectors, a la qual accedeixen els guanyadors de cadascuna d’aquestes votacions mensuals. Un primer triomf que també han aconseguit altres candidats, com és el cas del Hyundai Tucson, el Toyota Highlander, l’Skoda Enyaq i el DS 4, els guanyadors de les anteriors votacions celebrades al llarg de 2021. La victòria en cadascuna d’aquestes fases és molt important, ja que reforça les possibilitats d’aconseguir una de les sis places per a la definitiva votació final, en la qual també es contabilitzaran el nombre de vots aconseguits per cada finalista en la seva respectiva votació mensual.

El Mitsubishi Eclipse Cross es presenta sota una nova generació equipada amb un únic sistema de propulsió híbrid endollable format per un motor de gasolina de 98 CV i dues unitats elèctriques situades als eixos davanter i posterior que li proporcionen un sistema de tracció a les quatre rodes permanent i una potència total de 188 CV. Si a tot això hi afegim una bateria amb una capacitat de 13,8 kWh, espot gaudir de fins a 55 km d’autonomia100% elèctrica.

La carrosseria ha adaptat la seva estètica al mateix temps que ha incrementat la seva longitud en 14 centímetres, situant-se en els 4,54 m, mentre que la capacitat de maleter també ha augmentat per passar dels 360 fins als 404 litres actuals.

bayon, outback i 308

Amb la votació del mes de juny ja enm arxa, el premi Cotxe de l’Any dels Lectors arriba al seu punt intermedi amb tres nous candidats. Els Hyundai Bayon, Peugeot 308 i Subaru Outback són els protagonistes d’aquesta sisena consulta a la pàgina web mejorcoche.epi.es, en la qual els usuaris tornen a decidir amb els seus vots el model favorit del mes.