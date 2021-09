Retorn al FUTUR

Tot allò «retro» està de moda. I el món de la motocicleta n’és un clar exemple. Les principals marques de la indústria de les dues rodes han trobat un autèntic filó en la reedició de models llegendaris del segle passat, que tornen al mercat amb tota la tecnologia actual però mantenint la seva essència original. La Kawasaki Z900RS ES és un exemple de com combinar el millor d’ahir i avui. Una atractiva proposta naked que pren com a base a el vaixell insígnia de la gamma «Vintage» de Kawa, la Z900RS a la qual se li han afegit les sigles ES. I la veritat és que li sentin molt bé.

Tribut aLS SEUS orÍGENS

Si bé aquest model va molt més enllà de presentar-se com una simple decoració especial, la Z900RS ES té en el seu disseny el seu principal al·licient. Una imatge que s’inspira en la Z1 «Yellow Ball» del Super Four original de 1972, la Z1. D’aquesta manera la combinació groga i negra presideix el dipòsit i la part posterior d’aquesta «retro naked», també caracteritzada per detalls com les cobertes del radiador i els laterals en acabat d’alumini negre amb les lletres «ES» en un cridaner color vermell. També destaquen les noves llantes de color daurat. Curiosament, el mateix color que el que fa servir la imponent forquilla invertida davantera de 41 mil·límetres amb una posada a punt específica. Seguint amb la part davantera, aquí hi trobem una altra de les virtuts de la Z900RS ES; uns frens signats per Brembo i formats per dos discos de 300 mm amb pinces monobloc de muntatge radial M4.32 amb bomba Nissin que activa l’acció de frenada mitjançant cables metàl·lics. El resultat és una major potència de frenada i una progressió lineal en accionar la palanca.

Aquesta versió SE de la Z900RS també equipa un amortidor Öhlins S46 amb ajustador de precàrrega que contribueix a millorar el seu comportament dinàmic.

La Kawasaki Z900RS ES, equipada amb el motor bicilíndric de 948 cc i 111 CV del model de què deriva, ja està a la venda amb un preu de partida de 15.099 euros