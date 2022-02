Tendències SUV CUPÈ

El Volkswagen Taigo 2022 ja està disponible al nostre mercat, i l’hem pogut provar per primera vegada pels voltants de la planta de Landaben (Navarra), on es fabrica per a tota Europa juntament amb els T-Cross i Polo. De fet, és la primera vegada que aquesta planta produeix tres models alhora, fet que suposa important fita per a la institució.

El Taigo és el primer SUV Cupè de Volkswagen i aspira a ser un dels models de volum per a la marca alemanya, ja que pertany a l’exitós segment dels tot camí urbans, ofereix un atractiu disseny esportiu, un extens equipament de sèrie, gran versatilitat i tecnologia d’avantguarda tant d’infoentreteniment com de connectivitat o seguretat. Tot plegat a un preu accessible. Aquest nou model comparteix la plataforma MQB-A0 amb el Polo i el T-Cross, però respecte a aquest últim ofereix un voladís posterior més gran que li permet elevar la capacitat de càrrega del maleter fins als 440 litres. A més, la posició més baixa de la banqueta posterior afavoreix que es gaudeixi d’un bon espai lliure per als caps malgrat la pronunciada caiguda del sostre. Més concretament, el Taigo té 4.271 mm de longitud amb una batalla de 2.566 mm, fet que el situa com el SUV compacte més llarg de la marca (+15 cm més que el T-Cross i 3 més que el T-Roc) . Estil eSportiU Sense cap mena de dubte, l’element més diferenciador del Taigo 2022 és el disseny esportiu amb una marcada silueta cupè. Aquesta es percep des de la vista lateral i es concreta en una part posterior on s’aprecia la marcada caiguda del sostre a l’extrem i la gran inclinació tant del vidre posterior com del el pilar C. A més, també disposa d’un petit aleró que afavoreix la resistència aerodinàmica. La fluïdesa del lateral li atorga l’esportivitat dels cupès, mentre que la gran robustesa tant de la part davantera com de la posterior maximitza el seu destacat aspecte SUV. A la part frontal destaca la graella sobredimensionada, els llums antiboira LED i una franja també LED que uneix els fars davanters i que s’inspira en la família ID. A la part posterior també hi trobem una línia vermella que recorre la porta travessant el logotip. La il·luminació d’aquest nou Taigo és LED de sèrie, però a la versió superior R-Line disposa de tecnologia LED Matrix. gAMMA SIMPLIFICADA Per facilitar al màxim la decisió de compra el Volkswagen Taigo només s’ofereix amb dos acabats, als quals es poden sumar fins a tres paquets d’equipament. Es tracta de les versions Life i R-Line. Des del primer ja disposa d’un equipament generós i avantguardista amb més de deu sistemes d’assistència a la conducció, destacant per sobre de la resta l’IQ.Drive Travel Assist que apropa aquest model a la conducció autònoma. També disposa de 7 airbags (incloent-hi l’airbag central, situat entre els seients davanters); el Digital Cockpit amb pantalla de 8 polzades; els mencionats fars LED; el sistema Wireless App Connect; l’assistent d’aparcament Park Pilot; el control de pressió de pneumàtics i les i llantes ‘Belmopan’ de 16 polzades. Pel que fa a les motoritzacions, la gamma inicial està formada per dos motors de benzina amb tres nivells de potència. D’una banda hi trobem el propulsor tricilíndric 1.0 TSI amb dos nivells de potència (95 CV i 110 CV), mentre que de l’altra el Taigo pot equipar el motor de quatre cilindres 1.5 TSI amb 150 CV. Els 1.0 munten de sèrie el canvi manual de sis relacions, però el de 110 CV es pot equipar opcionalment amb la caixa de canvis automàtica DSG de set velocitats. Una caixa que, per cert, és de sèrie en la versió de 150 CV. El nou Taigo ja està disponible al mercat a partir de 22.600 euros amb campanyes i descomptes inclosos per a la versió LIFE 1.0 TSI 95 CV amb canvi manual de cinc velocitats. La gamma arriba fins als 31.800 euros (sense descomptes) de la versió més exclusiva del catàleg .