El lleó conquereix la CIUTAT

Espanya és un dels països amb més afició a la moto, però també les utilitzem com a eines de mobilitat habitual. En aquest sentit l’scooter és el segment preferit a les ciutats. I als números hi trobem les respostes: més del 44% de les motocicletes venudes el passat mes d’abril són scooters, entre els quals destaca una tendència a l’alça del 13% al segment GT en els darrers cinc anys. És en aquest tros del pastís on ubiquem el Peugeot Pulsion, recentment renovat amb motiu de la normativa Euro 5.

La marca del lleó aposta fermament pel segment de les 125 GT, que representa el 38% de la quota de mercat. Per reconquerir aquesta quota calia disposar d’un bloc que s’adaptés als canvis derivats de l’Euro5, més estricta en emissions. Això sí, la nova Pulsion no estrena canvis estètics rellevants.

Peugeot ha apostat per un motor que ja coneixem (el munta el Peugeot Djanjo), però ha realitzat els ajustaments necessaris per a equipar-lo en model més sofisticat. Un bloc sobradament testat i que complirà amb les expectatives de fiabilitat que aporta una marca que celebrarà el seu 125è aniversari l’any vinent. Un any en què també es llançarà a la conquesta del mercat elèctric dels scooters L1e i dels maxiscooter.

Gasta menYS, MOU-TE LLIUREMENT

El bloc de la nova Pulsion és el Peugeot PowerMotion de 14,4 CV, una potència més que sobrada per a un model d’aquestes característiques i que es veu clarament afectat per l’impacte de la normativa. Té un parell motor de 12,4 Nm i ofereix el seu màxim rendiment a les 8.800 rpm, de manera que resulta més que suficient per moure’s de manera àgil i sense problemes fins als 110 km/h. Això sí, no té l’empenta i la reactivitat que concedeixen motors anteriors: la seva prioritat són les emissions i l’eficiència.

És aquí on millora respecte al model anterior, amb una disminució dels consums significativa i una despesa homologada de tan sols 2,9 l/100 km. La marca del lleó assegura que és gràcies a la incorporació de la tecnologia FLE que, ja de passada, redueix també les vibracions i les emissions acústiques del model.

MÉs equipaT

Els francesos han aprofitat la renovació forçada d’aquesta Euro5 per dotar el Pulsion d’un millor equipament. Seguirà estant disponible amb els acabats Active, GT i Allure, disposant els més equipats del sistema i-Connect amb connectivitat d’avantguarda amb el telèfon mòbil i d’una pantalla TFT de 5 polzades per a la instrumentació. A més, al model Allure el «topcase» arriba de sèrie, de manera que augmenta la capacitat de càrrega en 39 litres.

La connectivitat, com expliquem, és un dels pilars d’aquest Pulsion, que té una entrada USB incorporada que ens permet recàrregar el nostre telèfon. Es tracta d’un element molt important si es té previst fer servir la navegació GPS que equipa. Però l’avançada connectivitat del Pulsion també ens avisa de l’entrada de missatges i trucades, indicant el contacte que truca per ajudar a decidir al conductor si vol aturar-se o no per a contestar o si vol fer servir l’intercomunicador. Aquest servei costarà 60 euros un cop finalitzin els dos primers anys de subscripció gratuïta.

El Pulsion pesa 185 kg, que no són pocs però es mouen fàcilment gràcies a l’estabilitat del seu repartiment entre eixos i a una altura fins al seient de 795 mm. Com que la seva forma és força ampla i còmoda, és justa per a usuaris de menys d’1,60 metres d’alçada. En tot cas, sempre serà possible acostar-se al manillar i aprofitar l’espai per tocar el terra amb les dues plantes dels peus.

En marXa

La conducció del Pulsion, malgrat aquests canvis al motor, es manté fidel a la seva essència àgil i dinàmica per circular entre el trànsit. Disposa de la frenada combinada ABS i SBC de sèrie, un dels aspectes més rellevants d’aquest model davant molts dels seus rivals de preu similar que no l’incorporen. L’ABS acompanya la frenada amb la màxima seguretat sense bloquejar les rodes, mentre que la tecnologia SBC o de frenada combinada permet repartir la frenada entre la roda davantera i la posterior accionant una sola maneta de fre. Per cert, si premem els frens de manera contundent a causa d’una frenada d’emergència, la moto engega els quatre intermitents automàticament.

La versió d’accés, anomenada Active, es queda una mica curta d’equipament i funcionalitat davant la incorporació de detalls com el «topcase» de 39 litres de l’Allure. El seu èxit és molt discret, sent la menys venuda de la gamma però resultant interessant per a la marca de cara a complir les expectatives d’un client menys motorista. Per sort, també podran aprofitar l’ampli espai sota el seient, que permet col·locar un casc integral i un jet de mida petita.

La versió GT, en canvi, dona un toc sofisticat que no es pot passar per alt. M’agrada especialment el color Satin Titanium per a les ciutats, que combina molt bé amb els detalls en groc i concedeix certa esportivitat sense ser el típic vermell. Les llantes negres de 14 polzades tenen un disseny força esportiu, i en aquest cas el «topcase» està disponible opcionalment. El seu preu de partida és de 4.750 euros.

L’Allure disposa, per començar, de l’anomenat «topcase» de sèrie. També incorpora un parabrisa ajustable i més gran, juntament amb unes llantes diamantades de 14 polzades. La reixeta davantera té un detall cromat que incrementa l’estil prèmium, mentre que els colors disponibles són vermell i blanc. El preu d’aquesta versió és de 4.850 euros.