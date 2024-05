La coberta de la pista de Fontajau estarà enllestida per la Festa Major de 2025

Una seixantena de veïns del barri de Fontajau es van reunir dilluns al vespre amb l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i la regidora de barri Sílvia Bosch, per posar sobre la taula diferents inquietuds. Entre les quals, la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau, un tema que cueja des de fa més de cinc anys. En aquest sentit, Salellas els va confirmar que tot seguia el seu transcurs i que estaria enllestida per la Festa Major de 2025, tal com es va dir a finals de febrer en la presentació de l’augment de les inversions de l’Ajuntament de Girona.

Ja el 2017 l’Associació de Veïns de Fontajau va reclamar aquestes millores en l’espai ubicat entre l’avinguda de l’Amical Mauthausen i el carrer d’Antoni Varés Martinell. Tanmateix, hi ha hagut una sèrie de problemes fins al punt que, aviat, es trauran les obres a licitació per tercera vegada. I és que el 2019 l‘Ajuntament va adjudicar els treballs a Consturo Construccions Generals S.L., amb un contracte que es va anul·lar per incompliments. Mentrestant, el desembre de 2021 es va tornar a adjudicar a la companyia Solid Buidlig S.L., que tampoc va acabar les obres. En aquest cas, perquè el preu del material de construcció va créixer de forma considerable a causa de la guerra d’Ucraïna.

Va ser en aquest últim cas l’Ajuntament va considerar no indemnitzar al contractista i així resoldre el contracte per desencallar tot el procés. D’aquesta manera, i d’acord amb les inversions, el projecte sortirà pròximament a licitació per 786.602 euros. Abans, però, haurà de passar per Junta de Govern Local.

La sala de festse

A aquesta trobada també es van tractar altres temes que preocupen als veïns del barri. El de la sala de festes que es vol fer a tocar del pont de la Barca és un altre dels punts que es van posar sobre la taula. En aquest sentit, fonts municipals expliquen que saben que «preocupa als veïns» i, per això, es «garantirà que hi hagi els controls necessaris».

