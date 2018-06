Mèxic amarga el debut de la vigent campiona

La selecció d'Alemanya ha perdut aquest diumenge per 0-1 davant de Mèxic en el seu debut en el Campionat del Món, incapaç de remuntar el gol inicial marcat per Hirving Lozano.

Alemanys i mexicans han disputat el duel inaugural del Grup F, on també hi ha Suècia i Corea del Sud. El conjunt entrenat per Joachim Löw ha caigut derrotat davant un rival que va dominar la primera part, va qüestionar la fiabilitat del porter germà Manuel Neuer i que va saber aguantar el seu avantatge fins a la xiulada final.

Va obrir l'electrònic del Luzhniki Hirving Lozano en culminar un ràpid contraatac del seu equip en el minut 35. La selecció alemanya va acusar el cop i solament va reaccionar per mediació de Toni Kroos, que va estavellar una falta directa en el travesser de la porteria defensada per Guillermo 'Memo' Ochoa. Fins al descans, els de Löw no van trobar la forma de respondre a l'entusiasme dels seus oponents.

La segona part va començar amb una dinàmica similar, encara que Mèxic a poc a poc va anar tancant-se enrere per conservar el valuós 0-1. Van ser moments difícils pel quadre dirigit per Juan Carlos Osorio. De nou Kroos va estar prop de l'empat, amb una forta rematada amb el seu peu esquerre que va aturar Ochoa.

'El Memo' va suportar bé l'atac d'una Alemanya sense idees, superada per les circumstàncies. Finalment, no va haver-hi premi per als jugadors d'un Löw que haurà de reorganitzar el seu projecte abans de mesurar-se contra Suècia i Corea del Sud.

Fitxa tècnica



Alemanya: Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (Gomez, min. 79); Khedira (Reus, min. 60), Kroos, Özil; Draxler, Müller i Werner (Brandt, min. 86).

Mèxic: Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo; Guardado (Rafa Márquez, min. 73), Layún Herrera, Lozano (Raúl Jiménez, min. 66); Vela (Edson Álvarez, min. 58) i Chicharito Hernández.

Gols: 0 - 1, min. 35, Lozano.

Àrbitre: Alireza Faghani (IRN). Va amonestar a Müller (min. 82) i Hummels (min. 84) per part d'Alemanya, i a Moreno (min. 39) per part de Mèxic.