Suècia guanya Corea del Sud amb un penal que va veure el VAR

Suècia va començar el Mundial de Rússia 2018 amb una victòria decidida a Moscou, a la sala del VAR, i executada en el Nizhny Novgorov Stadium, on l'equip de Janne Andersson es va imposar a Corea del Sud per un penal assenyalat gràcies al videoarbitraje.

El penal, executat per Andreas Granqvist en el minut 65, li va donar la millor arrencada a Suècia en 60 anys, una dada per mostrar a Zlatan Ibrahimovic, mentre aquest es passeja pel Mundial convençut que, per més que no estigui entre els inscrits, encara és la gran estrella nòrdica.

La vida sense Zlatan és més democràtica però també més previsible.

Com que Marcus Berg, que esgota la seva carrera en el futbol àrab, no és Ibrahimovic, Suècia va xocar contra la defensa asiàtica i Berg va convertir al meta del Daegu Cho-Hyung-woo en el protagonista del primer temps, sobretot després d'aturar un tret a boca de canó als 20 minuts.

Entre les parades de Cho, en teoria el tercer porter de la plantilla, i la velocitat en l'encreuament de Kim Young-Gwon, Corea va sobreviure durant una mica més d'una hora, fins que el VAR li va donar a Suècia la possibilitat d'obrir el marcador.

Va ser una falta sobre Viktor Claesson, que l'àrbitre no va sancionar fins a dos minuts després, quan advertit pel VAR va acudir a veure la repetició de la jugada. Granqvist no va fallar des del punt de penal i va oferir a la seva selecció la primera victòria en una primera jornada mundialista des de 1958.