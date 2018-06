«En aquest Mundial ningú guanya cap partit amb facilitat»

El seleccionador espanyol, Fernando Hierro, va mostrar-se satisfet amb la victòria contra l'Iran i va recordar, al final del partit, que en la prèvia ja havia advertit de les dificultats de l'equip de Queiroz. «Ho hem passat igual de malament que ens pensàvem. Sabíem que seria dur. D'inici hem tingut uns bons minuts però amb tanta interrupció és difícil agafar ritme», va apuntar.

El seleccionador va apuntar que «al descans hem corregit algunes coses, i hem millorat fins al gol, amb un quart d'hora de joc realment bo». A partir d'aquí «ja sabem com és de complicat guanyar». Hierro va recordar que hi ha molta igualtat al torneig: «ningú està guanyant fàcil al Mundial. La igualtat és màxima. Iran és un gran equip, amb els conceptes clars. Queiroz fa set anys que està treballant amb aquests jugadors i no li posaran les coses fàcils a ningú. Estic molt orgullós pels meus jugadors».

D'altra banda Gerard Piqué va complir el partit númer0 100 amb la selecció espanyola. El va poder celebrar amb una soferta victòria.