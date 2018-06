Perú salva el seu honor i diu adeu al Mundial superant Austràlia

La selecció del Perú es va acomiadar de la seva primera aventura mundialista dels últims 36 anys amb una alegria després d'imposar-se per 0-2 a Austràlia en el seu últim partit del Grup C del Mundial de Rússia, certificant l'eliminació dels Socceroos i evitant així finalitzar en l'última posició.

El combinat oceànic necessitava guanyar per tenir opcions de classificar-se per als vuitens de final, però es va quedar fora per tercera edició consecutiva i, com va succeir fa quatre anys, sense emportar-se un triomf. Ja estava eliminat l'equip de Ricardo Gareca, però va retrobar-se amb la victòria, cosa que no feia en un Mundial des del 1978. Els peruans havien deixat bones sensacions malgrat les seves derrotes i encara que el seu joc no va tenir el mateix nivell, sí que van gaudir del que els havia faltat davant Dinamarca i França: l'encert. El van tenir Carrillo i Guerrero, autors dels dos gols del partit.