Bèlgica capgira un 0-2 i obté el bitllet gràcies a un gol en l'última jugada

El Mundial de les sorpreses va estar a punt d'escriure ahir a la nit un nou capítol. Un gol al darrer segon de Chadli va evitar-ho i va fer complir els pronòstics que situaven Bèlgica com la gran favorita davant el Japó. Tot i això, els va costar i molt als belgues batre el Japó. Sota la batuta del nou migcampista del Betis, Inui, el Japó va clavar dues fuetades que semblaven letals a Bèlgica. Era el començament de la segona part (m.52) i els nipons semblaven tenir els dos peus als quarts de final, on Brasil ja esperava. Tanmateix, un parell de retocs tàctics de l'entrenador lleidatà de Bèlgica, Robert Martínez, i la innocència dels japonesos a pilota aturada van fer ressuscitar els diables vermells que, amb cinc minuts van igualar una eliminatòria que tenien més que perduda. Van ser dues accions en dos córners. El primer, això sí, amb la inestimable col·laboració del porter Kawashima. Dos cops de cap de Verthonguen i Fellaini (m.74) situaven un emocionant 2-2 a un quart d'hora per al final del partit. El Japó va saber encaixar el cop i va cercar el gol de la victòria amb insistència i ocasions. Courtois va haver-se d'estirar de valent en un llançament de falta enverinat d'Honda. Era ja el temps afegit i el Japó estava bolcat a l'àrea d'una Bèlgica que semblava signar la pròrroga. Restava mig minut i els nipons gaudien d'un córner. El llançament tou i bombat el va atrapar Courtois que va llançar un ràpid contracop cap a De Bruyne, que va cedir a la dreta perquè Meunier fes la passada de la mort cap a Chadli, que va fer pujar el 3-2 al marcador. No hi va haver temps ni per servir de centre.