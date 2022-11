Tunísia ha imposat la seva llei al Ciutat de l'Educació. L'estadi de Qatar ha testificat una gran posada en escena de ‘Les Águilas de Cartago’ en el Mundial, aconseguint esgarrapar un punt a Dinamarca, que ha estat presa de la tremenda intensitat africana.

Laïdouni ha trigat 53 segons a encendre a una graderia amb major presència tunisiana amb un gran ‘tackling’ defensiu sobre Eriksen. Ell mateix ha ovacionat a l'afició, en el que només ha estat una mostra de com mossegaria, en el bon sentit de la paraula, el combinat de Jalel Kadri. La primera mitja hora s'ha jugat al que Tunísia ha volgut. Christensen ha desviat providencialment un tret de Dräger davant de la pausada mirada de Schmeichel. El meta ha estat batut a l'equador de la primera part per Jebali encara que estava en situació antireglamentària. Ha tirat bé la línia del fora de joc Kjaer.

Davant la fèrria defensa africana, la selecció danesa ha buscat algun tret llunyà a través de Höjbjerg. Tampoc hi ha hagut sort. Una genialitat del migcampista del Tottenham poc abans del descans mentre buscava l'àrea feia olor de perill, però ha aparegut Laïdouni per a tombar-lo al límit del reglament. El ‘14’ tunisià venia de buscar el gol tan sols uns segons abans. Estava a tots llocs.

La més clara del primer temps l'ha tingut als seus peus Jebali després d'una gran passada de Msakni, però la ferma mà de Schmeichel ha negat el gol al punta, incrèdul. En cas d'haver marcat, el VAR hauria entrat perquè la seva posició era dubtosa de fora de joc. Delaney ha caigut lesionat al genoll en el tram final i Damsgaard, que arribava entre cotons, ha substituït al futbolista del Sevilla.

Ha estat l'últim ressenyable de la primera part. El pas per vestuaris no ha canviat res. Tunísia ha trigat 15 segons a forçar un servei de cantonada a la represa. Aquí ningú podia respirar. El gol de Skov Olsen al 55’, anul·lat per fora de joc previ de Damsgaard, ha estat un miratge. A ‘Les Águilas de Cartago’ encara els quedava gasolina i prova d'això ha estat una ràpida contra que Christensen ha avortat. El defensa del Barça, molt atent sempre darrere, ha tallat una passada de Laïdouni que feia olor de mig gol.

A poc a poc el quadre escandinau ha aconseguit trobar situacions de perill. Eriksen ha fet volar a Dahmen, que ha fet oblidar la baixa de Ben Saïd sota els pals, encara que la millor ocasió l'ha tingut Cornelius a l'acció següent. Christensen va llançar el córner i al pal curt el davanter del Copenhaguen ha estat incapaç de concretar una rematada precisa i la pilotaha acabat al pal.

Ha sigut el penúltim esglai per als de Jalel Kadri, que han vist com en el descompte l'àrbitre César Arturo Ramos acudia al monitor a revisar un possible penal per mans de Meriah. Ha encertat l'àrbitre mexicà a desistir d'aquesta idea que des de la sala VAR li van convidar a pensar. Venia de rebot propi. Així, Tunísia i Dinamarca han acabat amb el mateix botí en un partit tremendament igualat.