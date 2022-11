En aquest Mundial de Qatar, els aficionats que poblen els carrers de Doha aquests dies es divideixen en tres grups: els argentins, els mexicans i la resta. Però són els primers els més nombrosos, entusiasmats per una hipòtesi que ells fins ara contemplaven com a irrefutable veritat: Leo Messi, en la seva cinquena oportunitat, farà campiona del món per tercera vegada l’Argentina. Després de la patacada d’ahir contra l’Aràbia Saudita, potser ja no hi confien tant.

Ningú, gairebé ni el més optimista dels saudites, podia imaginar el que passaria a l’Estadi Lusail. El que a priori havia de ser un debut plàcid de l’‘albiceleste’ contra l’Aràbia Saudita va acabar convertit en drama nacional. L’Argentina va perdre contra tot pronòstic davant el que en teoria era el rival més dèbil d’un grup que també acull Polònia i Mèxic. Esclata, així, la primera gran sorpresa d’aquest Mundial. Superior sense grans ostentacions durant la primera meitat, l’Argentina va quedar petrificada després de rebre just després de la represa dos gols de la selecció saudita que amb tan bon encert dirigeix Hervé Renard i que va saber situar-se per forçar constantment fores de joc que arruïnaven els atacs argentins. Messi havia obert la llauna al minut 10 amb un gol de penal. Però a l’Argentina li van anul·lar fins a tres gols en un fracàs històric. Una Espanya que entusiasma