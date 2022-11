Tancar el grup en primer lloc significa que l’encreuament de vuitens de final aparella Espanya amb el segon del grup F (avui, el Marroc) i generaria un hipotètic duel de quarts contra el Brasil. Acabar segon, com el Japó ho és ara i discórrer per l’altra part del quadre d’aparellaments, reportaria una eliminatòria amb Croàcia i la següent amb Portugal o l’Uruguai, presumptament més fàcils per accedir a la semifinal. Les temptacions, de vegades, són perilloses.

Luis Enrique va avançar després de l’empat amb Alemanya que Espanya no especularà i assegurarà la primera posició. Un altre assumpte serà que tingui temptacions per renovar l’equip i donar camp a algun més dels 17 jugadors que han actuat en els dos partits.

Nou per estrenar

A l’onze titular del debut es va afegir Carvajal en lloc d’Azpilicueta en el segon enfrontament, i els substituts s’han repetit: Morata, Koke, Balde, Nico Williams i Soler van entrar contra els costa-riquenys i els quatre primers excepte Soler van aparèixer una altra vegada. Morata ha marcat dos gols en dues aparicions, i s’ha convertit en el suplent més valuós de les 32 seleccions.

Nou jugadors encara no han participat. Tres centrals (Guillamón, Eric i Pau Torres, ja que un dels llocs l’ha usurpat Rodrigo), un interior (Marcos Llorente) i tres davanters (Ansu Fati, Yeremi Pino i Pablo Sarabia), a més dels dos porters suplents, Sánchez i Raya.

Grup protegit

No hi ha queixes en un grup compacte, acuradament escollit per Luis Enrique de futbolistes lleials. «Soc un soldat com els altres, i anem a mort tots junts», va assegurar Álvaro Morata. El tècnic, a més, ha estès un escut protector que cobreix la plantilla. No només es fa responsable de totes les decisions, sinó que amb les seves intervencions diàries a Twitch atrau cap a ell tota l’atenció, alliberant els seus pupils.

Morata assumeix la banqueta amb naturalitat. És, o hauria de ser, el davanter centre titular d’Espanya. Un privilegi que s’ha guanyat amb gols: 29 en 59 partits. Va ser suplent contra Costa Rica i va marcar. Va ser suplent contra Alemanya i va marcar. «A més d’un gran equip, som un gran grup i estem molt units», va comentar el davanter de l’Atlètic de Madrid, la mitjana del qual amb ‘la Roja’ (mig gol per partit) es trunca vestit de blanc-i-vermell i els seus, amb prou feines, 5 gols en 19 partits.

«Em sento còmode jugant a la selecció, és igual de suplent o titular», va assegurar Morata, que va marxar de l’estadi Al Bayt amb el trofeu al millor jugador del partit. Gràcies, bàsicament, al bonic gol anotat amb el subtil toc de pilota amb què es va avançar a Süle a la recerca d’una assistència de Jordi Alba, la segona del lateral blaugrana en el campionat. Contra Costa Rica en va donar una a Asensio i va forçar un penal. En els dos partits ha sigut rellevat per Alejandro Balde, el teòric titular de la parella al Barça.

La campanya

«Hi ha una campanya contra Busquets i Alba», va denunciar Luis Enrique, sense aclarir de part de qui. Potser fent-se ressò de les crítiques rebudes per tots dos pel seu rendiment al Barça combinat per la negativa a rebaixar-se el sou.

«Els porto perquè són espectaculars. Alba és el millor lateral del món en l’últim terç del camp, igual que Busi. Fa molts anys que l’intenten retirar. Tant de bo el convencem per seguir un altre Mundial», va dir del seu capità. Tan fiable és Busquets que el seu recanvi, Rodri, ha sigut endarrerit. A exercir de central. No només com una opció per disposar d’un jugador més de virtut constructiva davant un rival tancat, cas de Costa Rica, sinó com un defensa capaç de contenir un atac desesperat, cas d’Alemanya.

«El partit s’ha convertit en anada i tornada i ens han agafat en una sortida de pilota. Ens ha faltat una mica de pòsit, de tranquil·litat, perquè nosaltres som bons al que juguem», va resumir Luis Enrique, que hauria «firmat» estar en la situació en què està Espanya: primera de grup, virtualment classificada i futura rival del Brasil...