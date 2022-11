Amb el tercer lloc a la Copa del Món del 2018 com a millor resultat, Bèlgica va arribar a Qatar després d’una decebedora Eurocopa el 2021. «No tenim possibilitats de guanyar el Mundial, som massa vells. La nostra oportunitat era a Rússia», va assegurar Kevin De Bruyne, gran estrella dels ‘diables vermells’, abans del Mundial, en unes declaracions que no van caure bé a part del vestidor i que van començar a convertir l’ambient entorn de la selecció centreeuropea en un polvorí que va esclatar després de la derrota contra el Marroc.

«Ataquem malament perquè som molt vells», va contestar llavors JJan Vertonghen, un dels capitans, en clara al·lusió a les paraules del centrecampista del City i a altres d’Hazard, que en la prèvia del xoc contra el conjunt marroquí va dir que els defenses de Bèlgica «saben que no són els més ràpids».

El central, titular en la defensa belga als seus 35 anys, va preferir no anar més enllà, assegurant que preferia evitar expressar més pensaments que «no s’haurien de dir fora del vestidor». Però el que va passar dins d’aquest mateix vestidor sí que va anar més enllà.

Discussió pujada de to

Diverses informacions de mitjans belgues i francesos han apuntat que els tres jugadors esmentats van protagonitzar una discussió pujada de to que no va arribar a les mans per la intervenció d’altres jugadors com Romelu Lukaku.

«Necessitem esbrinar qui ho ha filtrat. Si el trobem, és el seu últim dia en la selecció», ha assegurat Thibaut Courtois aquest dimarts en roda de premsa, a més de negar rotundament que es produís una discussió en aquest to: «Al vestidor no ha passat res. El problema és que hi ha moltes mentides que arriben de fora. S’ha creat una situació que no existeix. Hem de deixar fora la negativitat».

Tensió al vestidor

«No hi ha hagut gran cosa, tot el que es diu s’ha exagerat», ha mirat de ratificar Hazard, un dels assenyalats, tant per les seves paraules com pel seu pobre rendiment, una ombra del que va ser fa quatre anys en el Mundial de Rússia. «Vam tenir una reunió ahir i hem parlat de molts temes. Tenim dos dies per preparar el pròxim partit i intentar guanyar»

«Sí, hi ha tensions en el grup, però és natural. Els jugadors han estat jugant junts durant molt temps i són com una família, si no hi ha tensió o desacord en una família és perquè no tens emocions», va reconèixer, per la seva banda, el tècnic espanyol, que contra Croàcia podria viure el seu últim partit al capdavant de la selecció belga.

L’última oportunitat

Així que amb deu dies n’hi ha hagut prou per treure Bèlgica del grup de favorits per guanyar el Mundial de Qatar. Instal·lada en el grup de candidates a qualsevol torneig de seleccions en l’última dècada, el dubitatiu inici en el Grup F, guanyant per la mínima el Canadà i caient derrotat contra el Marroc, ha destapat la complicada situació que viu el vestidor belga, que aquest dimecres es jugarà el pas a vuitens contra Croàcia (Gol; 16.00 hores) enmig d’una situació tensa i de divisió.

L’equip de Roberto Martínez afrontava el Mundial com l’última oportunitat per treure rendiment a un generació daurada, la millor de la seva història, que tanmateix no ha sigut capaç de traduir en un gran triomf tot el talent que ha acumulat la selecció en l’última dècada. Però aquesta incapacitat per complir les expectatives ha acabat per fer efecte en un equip que ja arrossegava picabaralles del passat, i que han acabat d’explotar a Qatar.