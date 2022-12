L’exfutbolista brasiler Edson Arantes do Nascimiento, conegut popularment com a Pelé, en tractament per un càncer de còlon, va contraure la covid-19 i va haver de ser hospitalitzat per una infecció pulmonar.

Així ho va afirmar la seva filla, Kely Nascimiento a la televisió Globo: «Fa unes tres setmanes va contreure covid. Ell està vacunat amb totes les vacunes, però per causa dels medicaments i la quimioteràpia del càncer està fràgil i va desenvolupar una infecció en el pulmó. Per això va ser a l’hospital». Pelé, de 82 anys, està ingressat des de dimarts de la setmana passada a l’Hospital Albert Enstein de Sao Paulo per avaluar si cal fer canvis en el tractament de quimioteràpia que està seguint pel tumor. Posteriorment a l’ingrés, l’equip mèdic va comunicar la infecció pulmonar del tres vegades campió del món amb el Brasil. En l’últim comunicat fent públic sobre l’estat de salut de Pelé, s’afirmava que estava estable.