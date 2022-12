Amrabat és l’ànima del Marroc

El Marroc s’ha plantat per sorpresa del món sencer a les semifinals de Qatar 2022. Ningú comptava amb ells ni per passar la primera fase on Bèlgica i Croàcia partien com a favorites al seu grup i fins i tot es parlava de les opcions del Canadà. El Marroc no es va classificar, sinó que va ser primera de grup, deixant fora els belgues, i pel camí ja ha deixat altres favorites al títol, com Espanya i Portugal. La dificultat va en augment amb la semifinal davant de França, però ja es veuen capaços de tot.

Sofyan Amrabat, als 26 anys, és l’ànima de l’equip. Empeny a tothom des de la seva posició de migcentre. La seva empremta va deixar impressionat Luis Enrique i el centrecampista del Fiorentina és una de les grans revelacions del torneig. Nascut als Països Baixos es va formar a l’Utrecht i Feyenoord abans de passar al Brugges, Hellas Verona i finalment instal·lar-se al Fiorentina. Tot i això, el seu gran altaveu ha estat el Mundial de Qatar 2022. La seva fe és indestructible. Amb els seus esforços al camp es nota que creu en cada partit. No dona una pilota per perduda i el seu somni continua. Amb una bossa de gel en un turmell fruit d’un dels molts impactes que va patir davant de Portugal, Amrabat va explicar que el secret del Marroc és molt simple. «Consisteix a defensar molt bé, ho hem fet durant tot el torneig. Hem mostrat un gran esperit de lluita. Al futbol són importants les individualitats, però el millor equip és el que marca les diferències». La seva ambició és màxima després d’haver fet història amb el Marroc. És la primera selecció africana que arriba a unes semifinals «Per què no podem guanyar el Mundial?», es va preguntar amb la cara molt seriosa. No acabava d’entendre com la premsa occidental encara no dona tot el crèdit suficient a la selecció després de tot el que la aconseguit. Cobejat a Europa L’aparador del Mundial ha provocat que clubs com el Liverpool s’hi hagin interessat, però Amrabat ara no té en ment els clubs. La setmana que l’espera amb una semifinal i un altre partit al davant, ja sigui pel tercer o quart lloc o la final, és massa important per descentrar-se amb cants de sirena. El migcampista va admetre que el desgast davant d’Espanya els va passar factura i «ens va deixar cansats i menys frescos davant Portugal, però això és la Copa del Món i ho has de donar tot». Amrabat i els seus companys estan acompanyats pel poble marroquí i àrab a la Copa del Món. També per la seva família de qui va dir sentir-se «molt orgullós, estaven plorant, és el motiu pel qual jugues a futbol. Per viure moments d’aquests i veure la felicitat dels que estan al teu costat. És molt bonic». El partit contra França anirà molt més enllà de l’aspecte esportiu. La població marroquina resident al país gal està vibrant amb la seva selecció. Unes 20.000 persones van sortir als Camps Elisis de París i es van produir 42 detencions. El duel directe davant els francesos provocarà que la tensió sigui encara més gran. Un partit d’alt risc tant a Doha com a Europa.