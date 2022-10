El món està canviant a passos de gegants. Cada cop estem assistint a fenòmens que fins fa poc no ens podíem ni imaginar. La pandèmia mundial de la Covid-19, l’erupció del volcà de La Palma, la guerra ara a Ucraïna o de manera més local la pedregada inaudita de finals d’agost a La Bisbal, són només alguns exemples. Tot plegat ens obliga a estar més preparats que mai i tenir les nostres pòlisses d’assegurances i cobertures el màxim de garantides. Això només ho podrem fer si ens posem en mans d’un mediador d’assegurances professional.

El president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, Jordi Triola ho té molt clar. Cada vegada han d’intervenir més en temes provocats per fenòmens meteorològics. La figura del mediador ha tingut una especial rellevància en l’episodi de la pedregada de La Bisbal i en la posterior resolució de problemes i tràmits de molts ciutadans i afectats. Per aquest motiu ara és el moment per revisar les cobertures que tinguem, ja sigui en la llar o en qualsevol altre àmbit. Quan es produeix un episodi d’aquesta magnitud és molt important la intervenció del professional mediador d’assegurances. Ara més que mai el tracte personal és «vital», en paraules de Triola.

No ha estat fàcil perquè s’ha hagut d’actuar de manera ràpida en teulats, llars, vehicles... però els mediadors han estat al costat dels afectats i la prova és la imatge que s’ha donat de cues de gent davant de les oficines d’assegurances locals. «Que ningú m’interpreti malament, però aquestes cues estan on s’han de fer les cues» afirma Triola. Per contra, no tothom ha trobat la mateixa resposta immediata davant d’aquelles pòlisses fetes per altres actors com entitats bancàries, per exemple. Pel president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances és el moment de reflexionar i actualitzar les assegurances d’acord amb les necessitats actuals i d’acord amb els canvis que fa constantment la societat. Per exemple, incloure episodis meteorològics -amb la perspectiva que cada cop poden anar en augment- o accidents per senglars, que cada vegada també n’hi ha més. També cal incloure temes relacionats amb la salut.

La situació econòmica global no és la més idònia, ni tampoc acompanya l’augment generalitzat de preus a tots els àmbits. Però això no ens ha d’evitar pensar a revisar els aspectes de les nostres assegurances. Segons afirma Jordi Triola, «una assegurança és una part primordial en la vida d’una persona». És bàsic tenir una bona cobertura. Tot i que Catalunya, juntament amb País Basc i Madrid, és dels llocs on més diners es destinen a assegurances, encara estem lluny de molts països europeus. No es poden escatimar els diners en determinades circumstàncies.

Queixes dels clients de bancs

És bo tenir la nostra assegurança en mans d’un professional. Segons la Memòria de reclamacions del Banco de España, el 2021 les reclamacions dels clients als bancs es van incrementar un 61% en relació al 2020. Una de les raons és l’augment dels productes vinculats a les hipoteques, com les assegurances. Pel que fa a les matèries, les hipoteques són el producte que més reclamacions acumula (33’4% del total), en particular motivades pel pagament per les despeses de formalització i productes vinculats.