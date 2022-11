Fins a quin punt una empresa pot ser vulnerable a un atac? Hi ha moltes empreses que desconeixen quin és el seu nivell real de seguretat. Davant aquesta situació, Icatel ha decidit oferir una auditoria dels sistemes informàtics i de les telecomunicacions de l’empresa, d’una manera gratuïta, amb la finalitat de conèixer el seu estat actual i poder valorar les millores més eficients segons les necessitats de cada client.

Icatel neix l’any 2006 fruit de la unió de diferents empreses del sector de les telecomunicacions amb l’objectiu de donar al client un servei complet, únic i integral. Actualment, s’ha convertit amb l’operador global català amb més de 20 anys d’experiència en aquest sector, que ofereix solucions per a l’empresa i una gestió simplificada de tots els seus serveis. «Molts clients ens consideren un departament més dins de la seva empresa», remarca Pere Voz, gerent d’Icatel.

La seu principal d’Icatel està ubicada al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, amb un personal propi molt jove fusionat amb personal amb més de 20 anys d’experiència en el sector de les telecomunicacions. El creixement d’Icatel ha estat progressiu i sobretot pel «boca-orella». «El 95% dels clients nous venen recomanats, el nostre índex de baixes es troba per sota de l’1%», afirmen. Aquest és precisament un dels seus trets diferencials. Icatel actualment dona tots els serveis de telecomunicacions i informàtica avançada, assessorem en reformes, ampliacions i noves instal·lacions. A més, l’empresa s’ha convertit en un referent en el sector hoteler i industrial, en facilitar solucions específiques per cada empresa. «Molts dels clients ens descobreixen quan en senten parlar a d’altres que estan satisfets i el nostre servei es la nostra millor forma de créixer», assegura Voz.

Fibra òptica

Un exemple del treball específic que es fa en cada contracte és la fibra òptica. A Icatel estudien la capacitat màxima de connexió disponible per al client en funció del lloc on es trobi. Icatel treballa amb tots els mitjans actualment disponibles al mercat per poder donar la màxima qualitat en la connectivitat de FTTH (fibra òptica). Dintre del producte empresa, disposen de connectivitats de fibra dedicada i garantia de caudal al 100%, també oferim fibra FTTO amb back-up LTE (sense tall a la veu IP).

L’objectiu és que «allò que diguem sigui real, sigui el que el client té al seu servei». Tanmateix a Icatel disposen de tot tipus d’alternatives si no existeix cobertura de fibra, podem oferir una connexió LTE, WIMAX o 4G/5G, sempre amb la millor solució que s’adapti al client. «Establim plans personalitzats per a cada client amb diversitat d’alternatives recomanades per a cada ocasió», assenyala Voz.

Consultoria tecnològica

El treball d’Icatel no es queda només en oferir recursos tècnics. També aprofiten el seu bagatge per ajudar els seus clients a millorar. «Oferim els nostres 20 anys d’experiència per aconsellar-los i assessorar-los en totes aquelles tecnologies de la informació que utilitzen en el dia a dia, amb l’objectiu d’optimitzar el preu i el servei de les telecomunicacions» de l’empresa. Entre d’altres serveis l’experiència d’Icatel permet configurar tot el sistema de treball en remot, amb tot l’equipament necessari, tant ordinadors com centraletes entre d’altres i faciliten la connexió amb l’empresa.