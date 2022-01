Jason Momoa s'uneix a l'elenc protagonista de 'Fast & Furious 10'. L'actor hawaià serà el malvat de la desena entrega de la saga, que serà la penúltima, i que té previst estrenar-se el maig del 2023 amb Justin Lin de nou com a director. A través del seu compte oficial de Twitter, la saga d'acció ha confirmat la informació que ja va avançar divendres passat 'The Hollywood Repoter'. «La família Fast continua creixent. Benvingut, Jason Moma», diu el missatge de benvinguda a Twitter al protagonista d''Aquaman', que s'afegeix així al repartiment liderat per Vin Diesel i que compta, a més, amb noms com Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Nathalie Emmanuel i Charlize Theron.

Això sí, qui no tornarà serà Dwayne Johnson que després de la seva disputa pública amb Diesel està totalment enfocat a 'Hobbs and Shaw', el seu propi 'spin-off' de la franquícia que coprotagonitza amb Jason Statham. Malgrat la petició dels fans perquè Luke Hobbs aparegui en el que suposarà l'inici del final de la franquícia, l'actor ja ha reiterat en diverses ocasions de manera pública que no hi serà.

«Li vaig dir [a Vin Diesel] de primera mà que no tornaria a la saga», va declarar l'actor a CNN l'any passat. «Vaig ser ferm però cordial amb les meves paraules. Sempre recolzaré l'elenc i l'èxit de la franquícia, però no hi havia cap possibilitat de tornar», va assenyalar l'actor que va acusar a més Diesel, de ser «un exemple de manipulació». «No em va agradar que inclogués els seus fills en el 'post', així com la mort de Paul Walker. Deixa'ls fora d'això. Havíem parlat d'això fa mesos i arribem a una clara entesa», va sentenciar. La franquícia 'Fast and Furious' va començar el 2001 i ha recaptat més de 6.600 milions de dòlars en l'àmbit mundial, xifra que inclou l''spin-off' Hobbs & Shaw. L'entrega més recent és 'Fast and Furious 9', estrenada a Espanya el juliol del 2021 i que va superar els 720 milions de dòlars en taquilla en el dificultós context de pandèmia.